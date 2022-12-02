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Hayat-Aktüel
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"Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

2022-12-02 16:52:13
"Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

"Dostluk Yolu Projesi" kapsamında Macaristan'daki sınır geçiş noktalarında görev yapan Türk polisleri hakkında konuşan Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, "Macaristan'da hizmet veren polis memurlarının çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Macaristan'da hem Frontex çerçevesinde hem de Avrupa Birliğinin üyesi diğer ülkelerden polisler görev yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki, Türk polisler, en disiplinli ve başarılı olanlar. Biz bundan sonra da iş birliğini sürdürmeye, uygun iş birliği mekanizmasının tesis edilmesine hazırız" dedi.

#1
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile bir araya geldi.

#2
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pinter, İçişleri Bakanlığındaki görüşme öncesi ziyaretçi defterini imzaladı.

#3
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Soylu ve Pinter'in ikili görüşmesi, görüntülerin alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

#4
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da hazır bulundu.

#5
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

İki bakan daha sonra, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) heyetler arası görüşmeye katıldı.

#6
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Soylu ve Pinter, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

#7
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

DOSTLUK YOLU PROJESİ KAPSAMINDA 50 TÜRK POLİSİ MACARİSTAN'DA GÖREV YAPIYOR Macaristan İçişleri Bakanı Pinter'in ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Bakan Soylu, ikili görüşme sırasında Pinter'in kendisine, "Türkiye ile Macaristan'ın ilişkileri mükemmel yürüyor." dediğini aktardı.

#8
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Pinter'in uzun yıllardır içişleri bakanlığı yaptığını ve kamu yönetiminde çalışma disiplininin nasıl yapılacağını ortaya koyan bir kişilik olduğunu söyleyen Soylu, "Bir kişinin, kimliğin, karakterin nasıl güçlü olduğunun ve işini nasıl iyi yapabildiğinin bir göstergesidir ve biz de kendisini örnek alıyoruz." dedi.

#9
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Küreselleşmenin dayatmalarına karşı ülkenin, milletin, birlik ve beraberliğin korunması noktasında azimli olduklarını ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

#10
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

"Sayın Pinter ile geçen yıl Macaristan'da çok önemli bir adım için birlikte olmuştuk. 'Dostluk Yolu Projesi' ile 50 polisimize orada ev sahipliği yapıyorlar. Üç ayrı kapıda Macaristan polisi ile ortak çalışıyorlar. Bugüne kadar çok ciddi bir sonuç elde ettiler. 678 bin tır denetlediler, 3 bin 776 kaçak göçmen yakaladılar. Bizim vatandaşlarımıza da yönlendirme, destek ve yardımda bulundular. Yaklaşık 8 bine yakın vatandaşımıza tercüme yaptılar. Sahte belgeler yakaladılar ve birtakım kaçakçılıkları da Macaristan polisi ile iş birliği içerisinde çözdüler."

#11
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Macaristan İçişleri Bakanlığının, dünya genelinde çip krizi yaşanan dönemde pasaport konusunda kendilerine çok ciddi destekleri olduğuna dikkat çeken Soylu, "Bir taraftan yerli ve milli şekilde kendi pasaportumuzu üretiyoruz, bir taraftan yarı mamul olarak gönderiyoruz ve Macaristan matbaasında bunu basıyorlar. Böylece üretim kapasitemizi artırıyoruz." bilgisini verdi.

#12
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer alanlarda Macaristan ile yürütülen iş birliği ve dayanışmayı daha ileri noktalara taşımaya kararlı olduklarını dile getiren Soylu, "Uyuşturucu, mali suçlar, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize suçlar, aynı zamanda terör konusunda, FETÖ, PKK ve PYD konusunda da Macaristan ve Türkiye arasında çok ciddi bir iş birliği söz konusu." dedi.

#13
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

2024 YILI TÜRKİYE-MACARİSTAN KÜLTÜR YILI OLACAK Macaristan ile Budapeşte Süreci'nin eş başkanlığının iki ülke olarak ortaklaşa yürütüldüğünü hatırlatan Soylu, göç yönetimi konusunda ortak uzlaşı zeminleri oluşturulduğunu söyledi.

#14
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

İş birliğine yönelik pozitif tutumu nedeniyle Pinter'e teşekkürlerini ileten Soylu, 2024 yılının Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 100'üncü yılı olduğunu ve bu yılı Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacaklarını kaydetti.

#15
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Soylu, altyapısı oluşturularak Türkiye ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında ortak çalışma mekanizmasının kurulması noktasında bir niyet beyanlarının oluşturulduğunu, mekanizmayı en kısa sürede hayata geçirmek istediklerini anlattı.

#16
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Macaristan İçişleri Bakanı Pinter da daveti için Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

#17
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

İçişleri Bakanlığının çalışmaları hakkında çok faydalı bilgiler edindiklerini belirten Pinter, "Kolluk kuvvetleri polis ve jandarmanın, faaliyet alanlarında gösterdikleri ilerleme ve gelişme için kendilerini tebrik ediyorum. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye'nin asayişi, kamu düzeni dünya standartlarına yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

#18
Foto - "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macaristan'daki sınır geçiş noktalarında görev yapan Türk polislerine de değinen Pinter, "Macaristan'da hizmet veren polis memurlarının çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Macaristan'da hem Frontex çerçevesinde hem de Avrupa Birliğinin üyesi diğer ülkelerden polisler görev yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki, Türk polisler, en disiplinli ve başarılı olanlar. Biz bundan sonra da iş birliğini sürdürmeye, uygun iş birliği mekanizmasının tesis edilmesine hazırız." diye konuştu.

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