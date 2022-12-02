"Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız

"Sayın Pinter ile geçen yıl Macaristan'da çok önemli bir adım için birlikte olmuştuk. 'Dostluk Yolu Projesi' ile 50 polisimize orada ev sahipliği yapıyorlar. Üç ayrı kapıda Macaristan polisi ile ortak çalışıyorlar. Bugüne kadar çok ciddi bir sonuç elde ettiler. 678 bin tır denetlediler, 3 bin 776 kaçak göçmen yakaladılar. Bizim vatandaşlarımıza da yönlendirme, destek ve yardımda bulundular. Yaklaşık 8 bine yakın vatandaşımıza tercüme yaptılar. Sahte belgeler yakaladılar ve birtakım kaçakçılıkları da Macaristan polisi ile iş birliği içerisinde çözdüler."