2022-12-02 16:52:13 "Türkler çok başarılı" deyip açıkladı: Biz hazırız
"Dostluk Yolu Projesi" kapsamında Macaristan'daki sınır geçiş noktalarında görev yapan Türk polisleri hakkında konuşan Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter, "Macaristan'da hizmet veren polis memurlarının çalışmaları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Macaristan'da hem Frontex çerçevesinde hem de Avrupa Birliğinin üyesi diğer ülkelerden polisler görev yapmakta. Ama şunu söyleyebilirim ki, Türk polisler, en disiplinli ve başarılı olanlar. Biz bundan sonra da iş birliğini sürdürmeye, uygun iş birliği mekanizmasının tesis edilmesine hazırız" dedi.