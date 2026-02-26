Türkiye'yi dinlemeyen İran başına büyük bir bela almak üzere! Maalesef birleştiler

Koalisyon, ortak açıklamasında, "İran yönetiminin siyasi meşruiyetini tamamen yitirdiğini" savundu. Açıklamada, koalisyonun temel hedefinin "İran yönetimini devirmek için mücadele etmek ve Kürtler için kendi kaderini tayin hakkını sağlamak olduğu" kaydedildi. Irak Kürdistanı bölgesi, uzun yıllardır çeşitli İranlı Kürt grupların kamp ve üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu grupların bir kısmı daha önce Tahran'ın sınır ötesi saldırılarının hedefi olmuştu.