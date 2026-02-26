Türkiye'yi dinlemeyen İran başına büyük bir bela almak üzere! Maalesef birleştiler

  • İSTANBUL
Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın bölgedeki kolları konusunda harekete geçmesi konusunda birçok kez uyarılarda bulunduğu İran'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Irak'ta faaliyet gösteren bazı İranlı terör örgütlerine yakın gruplar, İran yönetimine karşı yeni bir ittifak kurduklarını duyurdu. Gruplar, Irak topraklarını İran'a yönelik saldırılar için kullanmayacaklarını vurgularken, Rıza Pehlevi'yi mevcut rejime alternatif olabilecek bir figür olarak görmediklerini belirtti.

Beş Kürt grup, "İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu" adı altında bir araya geldi. İttifakta İran Kürdistanı Demokrat Partisi (PDKI), Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) ve Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) gibi yapılar yer alıyor.

Koalisyon, ortak açıklamasında, "İran yönetiminin siyasi meşruiyetini tamamen yitirdiğini" savundu. Açıklamada, koalisyonun temel hedefinin "İran yönetimini devirmek için mücadele etmek ve Kürtler için kendi kaderini tayin hakkını sağlamak olduğu" kaydedildi. Irak Kürdistanı bölgesi, uzun yıllardır çeşitli İranlı Kürt grupların kamp ve üslerine ev sahipliği yapıyor. Bu grupların bir kısmı daha önce Tahran'ın sınır ötesi saldırılarının hedefi olmuştu.

İttifakın ilanının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı, "bölgenin komşu ülkeleri hedef almak için bir üs olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini" belirten bir açıklama yaptı ve "bölgesel istikrara bağlılık" vurgusu yaptı.

Öte yandan İran destekli Iraklı Şii milis grup Ketaib Hizbullah, Körfez'de artan ABD askeri varlığı nedeniyle tansiyonun yükseldiği bir dönemde, Kürt yetkilileri İran'a karşı olası bir askeri girişime katılmamaları konusunda uyardı.

Grubun sözcüsü Ebu Ali el Askeri, Pazartesi günü yayımlanan açıklamasında, "Irak Kürdistan bölgesindeki Kürtleri İran'ı hedef alan bir askeri maceradan uzak durmaya" çağırdı. El Askeri, "ABD'nin Suriye üzerinden Irak Kürdistan bölgesini kullanarak operasyon başlatmak isteyebileceğini" öne sürdü. İran, Irak'ta bulunan İranlı Kürt grupları daha önce birçok kez saldırılarla hedef almıştı. Kaynak: Mepa News

Seza

Beter olsunlarrr

süleymaniyede 5 gün önce

centcom abd subayları pjak iran kürt kolu pkk ypg sdk barzani talabani müslüm abdi bir araya geldiler <<iranla savasmak için anlastılar <<rudaw nerina azadajansları
