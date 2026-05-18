Sınıra sıfır noktasında küstah hamle! 12 saat boyunca askerlerle uyudu: Türkiye'yi görüyoruz

Pazar sabahı erken saatlerde askeri personelle birlikte 96 metrekarelik dev Yunan bayrağının göndere çekilmesi törenine katılan Tasulas, karakol komutanlığından Türkiye tarafındaki hareketlilik hakkında brifing aldı. Cumhurbaşkanı, konuşmasında isim vermeden doğrudan Türkiye’yi hedef alarak şu iddialı açıklamalarda bulundu: “Yunanistan’ın her yeri aynı değildir. Burada, Meriç’te insana özgüven ve milli gurur aşılayan bambaşka bir hava var. Burada görev yapan askerler, gözleriyle bile misyonlarının ne olduğunu anlıyorlar. Sınırı görüyorlar, çok yakın mesafedeki Türkiye’yi görüyorlar ve korumak zorunda oldukları vatan toprağına bakıyorlar. Sizi teminat ederim ki burayı dürüstlükle, inatla, erdemle ve tarihi misyonlarının bilinciyle koruyorlar.