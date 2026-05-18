Sınıra sıfır noktasında küstah hamle! 12 saat boyunca askerlerle uyudu: Türkiye'yi görüyoruz
Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Türkiye sınırının sıfır noktasındaki “5” nolu gözetleme karakolunda büyük provokasyona imza attı.

Birlik Gazetesi'nde yer alan habere göre Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Türkiye sınırının sıfır noktasındaki “5” nolu gözetleme karakolunda askerlerle birlikte geceyi geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla askerlerle birlikte dev bayrağı göndere çeken Tasulas, Türkiye'ye karşı küstah mesajlar gönderdi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, Meriç (Evros) bölgesine gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret kapsamında, Ankara-Atina hattında çok konuşulacak sembolik bir hamleye imza attı. Tasulas, Türkiye sınırının en ileri noktalarından biri olan, Yeni Bosna (Nea Vissa) bölgesindeki “5” Nolu Sınır Gözetleme Karakolu’nda geceyi geçirdi.

Karakolda tam 12 saat kalan, askerler και subaylarla birlikte akşam yemeği yiyen ve askeri ranzada uyuyan Cumhurbaşkanı Tasulas, sabah da askeri kalk borusuyla birlikte uyandı. Ziyaretinin ardından sınır hattındaki atmosferi değerlendiren Tasulas, şu ifadeleri kullandı: “Şu an Yunan-Türk sınırının Evros (Meriç) mülki sınırındaki ‘5’ Nolu Gözetleme Karakolundayız. Bu karakol, sınırlarımızın en ileri noktalarından birinde yer alıyor ve görevi sınırları korumak ve gözetlemektir.

Burada zorunlu askerlik görevini yapan gençlerimiz και subaylarımızla 12 saat geçirme, onlarla birlikte geceleme, sohbet etme ve yüksek görevlerini hangi şartlar altında yerine getirdiklerini bizzat yaşayarak görme fırsatım oldu. Bu karakoldaki beklentiler ve sorumluluk duygusu son derece yüksek.”

Pazar sabahı erken saatlerde askeri personelle birlikte 96 metrekarelik dev Yunan bayrağının göndere çekilmesi törenine katılan Tasulas, karakol komutanlığından Türkiye tarafındaki hareketlilik hakkında brifing aldı. Cumhurbaşkanı, konuşmasında isim vermeden doğrudan Türkiye’yi hedef alarak şu iddialı açıklamalarda bulundu: “Yunanistan’ın her yeri aynı değildir. Burada, Meriç’te insana özgüven ve milli gurur aşılayan bambaşka bir hava var. Burada görev yapan askerler, gözleriyle bile misyonlarının ne olduğunu anlıyorlar. Sınırı görüyorlar, çok yakın mesafedeki Türkiye’yi görüyorlar ve korumak zorunda oldukları vatan toprağına bakıyorlar. Sizi teminat ederim ki burayı dürüstlükle, inatla, erdemle ve tarihi misyonlarının bilinciyle koruyorlar.

Meriç’te Yunan bayrağı bir başka dalgalanıyor. Bayrağımız, Yunan rüzgarıyla buluşarak herkese açıkça gösteriyor ki; her türlü provokasyon ve her türlü tehdit buradan asla geçemez. Daha önce de söylediğim gibi, sınırlarımız çok emin ellerde.”

Cumhurbaşkanı Tasulas’a bu kritik sınır ziyaretinde; Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Hupis, Trakya Yüksek Askeri Komutanı Korgeneral Panagiotis Kavidopulos ve Dimetoka (Didimotiho) 16. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Panteleimon Vasiliadis eşlik etti. Tasulas ayrıca Sofulu (Sufli) bölgesindeki “126” Nolu Sınır Karakolu’nu da ziyaret ederek 12. Mekanize Piyade Tümeni “EVROS” (Meriç) Komutanı Tümgeneral Pavlos Andrikopulos’tan bilgi aldı.

Yorumlar

Onun show unu kendi cevresi yutar . Bizim Mehmetçiği miz takmaz

Hakan Sönmez

Arazileri güzelmiş. Kaygılanmakta haklı. Ama bizim de ağzımızın suyu aktı yani.
