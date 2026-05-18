İmkansız denilen oldu! Dev bloklar ani kararla yere indirildi: İçme suyu üretilecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İmkansız denilen oldu! Dev bloklar ani kararla yere indirildi: İçme suyu üretilecek

Kuraklık ve su krizine karşı tarihi bir proje uygulamaya konuldu. Dev bloklar yere indirildi, içme suyu üretilecek. İşte detaylar...

İklim krizinin etkileriyle mücadele eden Avustralya’da deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek dev proje resmen başladı. Okyanusun derinliklerine indirilen özel beton bloklarla kurulacak sistemin, milyonlarca litre temiz su üreterek gelecekteki kuraklık riskine karşı bölgeye güvence sağlaması hedefleniyor. Proje, New South Wales eyaletinde başlatıldı.

Avustralya, küresel iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık tehdidine karşı okyanus suyunu devreye sokuyor. Ülkenin New South Wales eyaletindeki Belmont kıyılarında, deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek dev bir tesisin inşasına başlandı.

Projenin en kritik aşaması olarak, sahilden 800 metre uzaklıkta ve okyanusun derinliklerinde dev beton yapıların montajı gerçekleştiriliyor. Büyük vinç gemileriyle deniz tabanına titizlikle yerleştirilen bu silindir üniteler, dalgalardan ve sert hava koşullarından etkilenmeden okyanus suyunu çekebilecek bir teknolojiye sahip. Küresel su krizine karşı örnek gösterilen bu yatırımın, bölgenin gelecekteki su güvenliğini garanti altına alması bekleniyor.

"Belmont Desalination Plant" adıyla yükselen arıtma tesisinin 2028 yılında tam kapasiteyle faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje tamamlandığında, tesisin okyanustan çektiği suları yer altı tünelleri vasıtasıyla karaya ulaştıracağı ve burada her gün yaklaşık 30 milyon litre içme suyu üreteceği belirtiliyor. Uzmanlar, üretilecek bu miktarın özellikle yağışların azaldığı kurak dönemlerde bölge halkının su ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını vurguluyor. Yetkililer ise bu sistemi, gelecekte yaşanabilecek uzun süreli su kıtlıklarına karşı hayati bir 'yedek su deposu' olarak konumlandırıyor.

Projenin mühendislik boyutunda ise çevre hassasiyeti ön plana çıkıyor. Kıyı şeridinin doğal yapısını ve estetik görünümünü bozmamak adına, su taşıma hatlarının neredeyse tamamı yerin altından geçecek şekilde tasarlandı. Güçlü akıntılara ve zorlu deniz şartlarına dayanıklı olarak üretilen bu su alma sistemi, çevreye minimum etkiyle çalışacak. Son yıllarda ciddi sıcak hava dalgaları ve azalan yağışlarla mücadele eden Avustralya, bu ve benzeri büyük altyapı projeleriyle gelecekteki olası su krizlerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Mehmet

Bizimde üretmemiz gerekiyor gelecek için şimdide hazır olsun
