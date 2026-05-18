Bir çoban, farkında olmadan ortaya çıkardı! İsrail’den, burnumuzun dibinde küstah hamle

ABD basını, İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarında kullanmak üzere Irak'ın batı çölünde iki gizli askeri karakol kurduğunu ve bu üslerin Haziran 2025'teki 12 gün savaşında da kullanıldığını ileri sürdü. Çölde tesadüfen üsse rastlayan bir Iraklı çobanın helikopter saldırısıyla öldürüldüğü belirtilen haberde, Washington'ın da durumdan haberdar olduğu ve bölgede ikinci bir gizli karakolun daha bulunduğu ifade edildi.