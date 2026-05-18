  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı

Denizli’nin asırlık kültürel mirası Dolapçı güvercinleri, '2026 Irk Güzelliği Yarışması’nda' görücüye çıktı.

#1
Foto - Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı

Denizli’de tarihi Akhan Kervansarayı’nın taş motiflerine kadar uzanan köklü geçmişe sahip Dolapçı güvercinleri, bu kez podyumda yarıştı.

#2
Foto - Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı

Tarihi 1254 yılına dayanan Akhan Kervansarayının girişindeki taş oymalara motif olmuş, Denizli’nin asırlık kültürel mirası "Dolapçı" güvercinleri, bugün düzenlenen görkemli bir organizasyonla podyuma çıktı. Gökyüzündeki dolap adı verilen dönüşleriyle bilinen ve genetik saflığıyla dünyanın pek çok soylu güvercin ırkına kaynaklık eden Dolapçı ırkı, bu yılki Irk Güzelliği Yarışması'nda yine büyük bir heyecana sahne oldu. Tarihi ve genetik kökleri koruma bilinciyle hareket eden Denizlili yetiştiriciler, dostluk ve kardeşlik ortamında gerçekleşen yarışmada, yöremize has bu nadide ırkın en kusursuz örneklerini sergilediler. Dolapçı güvercini, yalnızca fiziki güzelliğiyle değil, dünya güvercin literatüründeki tarihi misyonuyla da dikkat çekiyor. Yarışmada sergilenen güvercinlerde aranan "Enseli", "Altınbaş" ve "Şeberi" gibi çok özel renk desenleri, bugün Balkanlar'da ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerin yerli fonetiğe uyarlanarak (örneğin "Enseliya", "Altanbash") hala kullanılmaktadır. Sırp yazar Bora Vasiç'in eserlerinde de bahsettiği üzere; bugün Avrupa'da "Yüksek Uçucu" veya "Makaracı" olarak bilinen dünyaca ünlü ırkların atalarının Anadolu'dan gittiğinin en büyük canlı delili, yarışmada podyuma çıkan bu kuşlardır.

#3
Foto - Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı

Dr. Hayri Ün, Numan Bilgihan, İbrahim Demir, Ahmet Mıhçılar, Şükrü Akay, Zafer Özçelik, Eren Tavşan ve İskender Damgacı’dan oluşan uzman hakem heyeti, yarışmaya katılan kuşları büyük bir titizlikle değerlendirdi.Bir güvercinin "Safkan Dolapçı" kabul edilebilmesi için çok katı standartlar uygulandı. Özellikle kuyruk üstü yağ bezesinin olmaması, kuyruk telek sayısının tam 14-16 arasında olması, paça tüylerinin bulunmaması ve göz renklerinin kırmızıya dönük olmaması gibi ırkı diğer benzerlerinden ayıran en kesin çizgiler dikkate alındı. Ayrıca vücut iriliği, bel genişliği, bacak formu, kanat-kuyruk oranı, baş yapısı, renk simetrisi ve genel duruş özellikleri notlandırıldı. Tüy eksiği (yoluk, makaslı) olan veya sağlık durumu elverişli olmayan kuşlar yarışmaya dahil edilmedi. Dişiler ve erkekler kategorilerinde ayrı ayrı podyuma çıkan Dolapçılar; Düzler (beyaz, siyah, kırmızı, mor, sarı, gök, gümüş), Parçalılar (yamalı, enseli, yangap, şeberi, cihanyelli) ve Çil renkliler (karaçil, gökçil, morçil, gümüşçil, altınbaş) olmak üzere üç ana grupta yarıştı. Özellikle boyun, ense ve omuz aralarındaki renklerin simetrisi (muska yamalı, kara enseli vb.) görsel bir şölen sundu. Titiz değerlendirmeler sonucunda 2026 yılı Dolapçı Irk Güzelliği Yarışmasında dereceye giren usta yetiştiriciler ve güvercinler ödüllendirildi.

#4
Foto - Asırlık miras podyuma çıktı! Denizli’nin Dolapçı güvercinleri güzellikte yarıştı

Organizasyon komitesi adına konuşan Dr. Hayri Ün, "Yarışmaya katılan tüm katılımcılara genetik mirasa sahip çıkma konusundaki hassasiyetlerinden ötürü özel olarak teşekkür etti. Akhan Kervansarayı'nın taş duvarlarından bugünün gökyüzüne süzülen bu tarihi mirasın, doğru ellerde ve bilimsel kriterler ışığında korunmaya devam edeceği bir kez daha kanıtlanmış oldu. Tüm yetiştiricilerimizin emeklerine sağlık" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD'de camiye silahlı saldırı düzenlendi! Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde bir cami çevresinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını ..
Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi
Gündem

Mersin'deki katliamda ölü sayısı yükseldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybedenlerin 6'ya yükseldi. Yaşanan vahşette hayatını kaybedenlerin cenazeler..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23