  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en zengin kenti Johannesburg, 1971 yılında kapatılan devasa bir altın madeni üzerine kurulu olan "Gold Reef City" tema parkıyla turist akınına uğruyor. Yaklaşık 45 dönümlük dev bir araziye yayılan ve tasarımı 19. yüzyılın sonundaki tarihi "altına hücum" döneminden esinlenen park, 6.3 G-kuvvetiyle eski bir maden şaftına dikey düşüş yaptıran korku trenleriyle macera tutkunlarına meydan okuyor. Tesisin en çarpıcı noktası ise ziyaretçilerin baret ve fenerlerle yerin tam 226 metre altına inerek gerçek altın döküm gösterilerini izleyebildiği ve şehrin madencilik tarihini yaşayabildiği gizemli turlar olarak öne çıkıyor.

#1
Foto - Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Afrika’nın en zengin şehri olarak bilinen Johannesburg, kıtanın en büyük tema parklarından biri olan Gold Reef City’ye ev sahipliği yapıyor. 1971 yılında kapatılan eski bir altın madeni üzerine inşa edilen park, bölgenin en önemli turistik merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İşletmeci kuruluş Tsogo Sun tarafından paylaşılan bilgilere göre Gold Reef City; 16 heyecan ünitesi, 7 aile ünitesi, 21 çocuk ünitesi ve Jump City Trambolin Parkı gibi çeşitli eğlence alanlarını bünyesinde barındırıyor. Şehir merkezinin güneyinde, yaklaşık 45 dönümlük bir araziye yayılan parkın tasarımı, Johannesburg’a "Altın Şehir" takma adını kazandıran 19. yüzyıl sonundaki "altına hücum" döneminden esinleniyor.

#2
Foto - Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Parkta yer alan bazı teknik donanımlar, dünya çapında benzersiz olma özelliği taşıyor: Anaconda: Dünyanın tek Giovanola ters düzeneğine sahip hız treni. Tower of Terror: Binicileri 6.3 G-kuvvetiyle eski bir maden şaftına bırakan dikey düşüş treni. Golden Loop ve Giant Wheel: Şehir manzarası sunan diğer popüler üniteler.

#3
Foto - Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Gold Reef City’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri, ziyaretçilerin 14 Numaralı Maden Şaftı üzerinden yerin 226 metre altına inebildiği maden turlarıdır. Baret ve fenerlerle gerçekleştirilen bu turlarda, şehrin altın madenciliği tarihi anlatılmakta ve altın döküm gösterileri sunulmaktadır. Kompleks içerisinde ayrıca bir madencilik müzesi, 1879 yapımı Victoria tarzı bir düğün şapeli ve 2001 yılında açılan Apartheid Müzesi de yer alıyor.

#4
Foto - Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Henley & Partners’ın verilerine göre 12.000’den fazla milyonere ev sahipliği yapan Johannesburg’un bu önemli tesisi, uluslararası platformlarda da olumlu geri dönüşler alıyor. Ziyaretçiler özellikle maden turlarının benzersizliğini ve adrenalin ünitelerinin kalitesini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı
Gündem

Yıllarca millete yalanlar pompalandı! Vahdettin Han’ın Anadolu direnişine katkısı

19 Mayıs 1919, yıllarca anlatılan asılsız iddiaların aksine, Sultan VI. Mehmed Vahdettin'in resmi iradesi ve geniş yetkilendirmesiyle Mustaf..
Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti
Siyaset

Sosyal medya hesabından duyurdu İYİ Parti’den istifa etti

İYİP İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!
Gündem

Siyonist caniler ateşkese rağmen kan dökmeye devam ediyor! Cibaliya'da mülteci kampına bomba yağdıran katil İsrail can almaya doymuyor!

Siyonist terör devleti İsrail'in gözü dönmüş ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan Faluca bölgesine savaş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23