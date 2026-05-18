Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor

Afrika’nın en zengin şehri olarak bilinen Johannesburg, kıtanın en büyük tema parklarından biri olan Gold Reef City’ye ev sahipliği yapıyor. 1971 yılında kapatılan eski bir altın madeni üzerine inşa edilen park, bölgenin en önemli turistik merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. İşletmeci kuruluş Tsogo Sun tarafından paylaşılan bilgilere göre Gold Reef City; 16 heyecan ünitesi, 7 aile ünitesi, 21 çocuk ünitesi ve Jump City Trambolin Parkı gibi çeşitli eğlence alanlarını bünyesinde barındırıyor. Şehir merkezinin güneyinde, yaklaşık 45 dönümlük bir araziye yayılan parkın tasarımı, Johannesburg’a "Altın Şehir" takma adını kazandıran 19. yüzyıl sonundaki "altına hücum" döneminden esinleniyor.