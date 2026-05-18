Tam 226 metre derinliğe iniyorlar! Şehrin altından külçe külçe altın fışkırıyor
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en zengin kenti Johannesburg, 1971 yılında kapatılan devasa bir altın madeni üzerine kurulu olan "Gold Reef City" tema parkıyla turist akınına uğruyor. Yaklaşık 45 dönümlük dev bir araziye yayılan ve tasarımı 19. yüzyılın sonundaki tarihi "altına hücum" döneminden esinlenen park, 6.3 G-kuvvetiyle eski bir maden şaftına dikey düşüş yaptıran korku trenleriyle macera tutkunlarına meydan okuyor. Tesisin en çarpıcı noktası ise ziyaretçilerin baret ve fenerlerle yerin tam 226 metre altına inerek gerçek altın döküm gösterilerini izleyebildiği ve şehrin madencilik tarihini yaşayabildiği gizemli turlar olarak öne çıkıyor.