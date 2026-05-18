Galatasaray’da yaprak dökümü! 3 futbolcuyla ayrılık kesinleşti

ICARDI'NİN DURUMU BELİRSİZ Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan bir diğer isim ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi... Başkan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ile hafta içinde bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Icardi'nin geleceği netlik kazanacak. İddialara göre Dursun Özbek, Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme önerecek ve maaşını 3 milyon euro seviyelerine indirme talebinde buluancak. Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.