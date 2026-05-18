Galatasaray’da yaprak dökümü! 3 futbolcuyla ayrılık kesinleşti
Süper Lig devi Galatasaray'da sezonun sona ermesiyle birlikte veda eden isimler açıklandı. Üç isim gelecek sezon Galatasaray kadrosunda olmayacak. İşte detaylar...
GALATASARAY'DA 3 AYRILIK BİRDEN KESİNLEŞTİ: YENİ SEZONDA KADRODA OLMAYACAKLAR! Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılarda üç futbolcuyla yollar ayrıldı. İşte detaylar...
ŞAMPİYON GALATASARAY'DA YENİ SEZONUN KADRO PLANLAMASI BAŞLADI Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde Dursun Özbek ve Okan Buruk'un bir araya gelerek ayrılık ve transferleri netleştirmesi bekelniyor.
KİRALIKLAR AYRILIYOR: NOA LANG'IN DURUMU BELİRSİZ Galatasaray'da devre arasında kiralık olarak kadroya dahil edilen oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Durumu belirsizliğini koruyan tek isim ise Noa Lang... Napoli'nin 30 milyon euro opsiyon bedeli koydurttuğu Noa Lang, performansıyla teknik heyetin beğenisini kazansa da 30 milyon euro yönetimi düşündürüyor. Hollandalı yıldızla yolların ayrılması bekleniyor.
ASPRILLA YENİ SEZONDA YOK! Galatasaray'ın Girona'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kolombiyalı Yaser Asprilla ile yollar kesin olarak ayrılacak.
GALATASARAY, BOEY İÇİN İNDİRİM BEKLİYOR Galatasaray'ın Bayern Münih'ten 15 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sacha Boey de veda edecek. Sarı-kırmızılılar, Boey için indirim yapılması halinde Bayern Münih'le görüşmelere başlayacak ancak yönetim şu anda 15 milyon euro ödemek istemiyor.
ICARDI'NİN DURUMU BELİRSİZ Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan bir diğer isim ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi... Başkan Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino ile hafta içinde bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Icardi'nin geleceği netlik kazanacak. İddialara göre Dursun Özbek, Icardi'ye 1+1 yıllık sözleşme önerecek ve maaşını 3 milyon euro seviyelerine indirme talebinde buluancak. Icardi'nin bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.
