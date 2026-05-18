Kavga ihbarına gitmişlerdi! Şehit edilen iki polisimizle ilgili kahreden detay

Sarıkurt, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanından bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksadıyla imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil. Bu üzücü olaydan sonra 19 Mayıs kapsamında yapacağımız bütün müzikli programları iptal ediyoruz" dedi.