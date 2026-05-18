Kavga ihbarına gitmişlerdi! Şehit edilen iki polisimizle ilgili kahreden detay
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kavga ihbarına gitmişlerdi! Şehit edilen iki polisimizle ilgili kahreden detay

Takirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden iki polisin şehit edilmesine dair kahreden detaylar ortaya çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateşte polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç şehit olurken, saldırgan ise yaralı ele geçirildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, saldırıya ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Sarıkurt, saldırganın psikolojik rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.

Sarıkurt, "Maalesef 2 polisimiz şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Psikolojik rahatsızlığı olan İstanbul'da yaşayan bir vatandaş hakkında tedavi görmesi ile ilgili mahkeme kararı da alınıyor. Ailesinin de ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri tedavi ettirilmesi üzerine takip ediliyor. Pasajda olduğuna dair ekipler bilgi alıyor. Polis arkadaşlarımız kontrol ediyor. İlk başta bulamıyorlar sonra vatandaşlarla çıktıklarında aldığımız bilgiye göre şüpheli şahıs delici aletle polislerden birine saldırıyor ve şehit ediyor. Sonra diğer arkadaşımızı da şehit ediyor. Hastane yanından bomba ile ilgili değerlendirme oldu ama kolluk kuvvetlerimiz tedbir maksadıyla imha ediyor ama tehlikeli bir durum söz konusu değil. Bu üzücü olaydan sonra 19 Mayıs kapsamında yapacağımız bütün müzikli programları iptal ediyoruz" dedi.

Yorumlar

Gökhan

Tüm Türkiye'de iptal edilmesi gerekir.

Talib Ağbi

Böyle yerlere Polisimizi çelik yelek ile gönderin, aynı Almanya'da olduğu gibi.
