Türkiye'ye müthiş doğal gaz haberi

"Türkiye çok yakın bir zamana kadar neredeyse kullandığı gazın yüzde 99'unu ithal ediyordu. Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan veya sıvılaştırılmış şekilde dünyanın her yerinden doğal gaz ithal ediyordu. Elbette ki bu bizi hem dışa giden döviz açısından hem jeopolitik uluslararası ilişkiler açısından zaman zaman fevkalade zorlayan durumları da beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla 2016'dan itibaren adına milli enerji ve maden politikaları dediğimiz o vizyon kapsamında, petrol ve doğal gaz arama işlemini, kendi petrolümüzü arama ve üretim işiyle alakalı yeni bir strateji ortaya koyalım dedik. Bunun en önemli adımlarından bir tanesi özellikle deniz yetki alanlarımızda, Mavi Vatan'ımızda, Karadeniz'de ve Akdeniz'de daha yoğun şekilde, ancak geçmişten farklı olarak kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, teknik ekiplerimizle buralarda arama stratejisiydi. Çok şükür bunu adım adım devreye aldık."