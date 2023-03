Which? tarafından yapılan açıklamada İsviçre’nin siyasi istikrarı, yüksek sağlık hizmetleri ve çok düşük şiddet oranları sebebiyle tatil yapmak için en güvenli ülke olduğu belirtildi. İsviçre’nin toplam güvenlik endeksi skorunun 0.95 olduğu ifade edildi. Öte yandan listenin ilk sırasında yer alan İsviçre’nin temel sağlık hizmetleri 93,5, her 100 bin kişide cinayet oranı 0,6 ve trafik kazasında her 100 bin kişide ölüm oranı 3,3 olarak açıklandı.