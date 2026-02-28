“Türkiye’ye karşı hiçbir şansımız yok” diyen ülkenin imdadına İsrail koştu! Ankara’yı dört koldan kıskaca alacaklar

ELM-2084 AESA radarlarının Evros’tan Girit’e uzanan bir ağ şeklinde konuşlandırılmasıyla, Atina FIR hattının ötesine geçen sürekli bir erken uyarı ağı oluşturulması öngörülüyor. Müzakerelerin en kritik başlığını ise C2 sistemi oluşturuyor. İsrail tarafının Rafael’in MIC4AD mimarisini ana omurga olarak önerdiği, ancak Atina’nın Ulusal Komuta ve Kontrol Merkezi’nin Yunan imzası taşımasını kırmızı çizgi olarak belirlediği ifade ediliyor. Bu talep; yazılım ve protokoller üzerinde ulusal kontrol, veri yönetimi ve siber güvenlikte mülkiyet, açık mimari yapısı ve kuvvet komutanlıklarıyla tam entegrasyon anlamına geliyor. Program, PULS’un ardından GEETHA gündemindeki en önemli stratejik adım olarak görülüyor. Hedef, basit bir montaj süreci değil; kritik alt sistemlerde yerli katılım ve gerçek teknoloji transferi içeren devletler arası bir anlaşma. Yetkililere göre yerli destek olmaksızın bakım maliyetlerinin artması, dışa bağımlılığın kalıcı hale gelmesi ve teknolojik birikimin kaybı riski bulunuyor.