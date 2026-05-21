Türkiye'ye karşı düşmanlığı sonlandıran Ermenistan'dan olay 'Ağrı Dağı' kararı: Bir anda sildiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye ile normalleşme kararı alıp birçok alanda anlaşma yapmayı planlayan ve sınırların açılması yönünde önemli adımların atıldığı Ermenistan'dan flaş bir hamle geldi.

1
#1
Ermenistan hükümeti, Türkiye ile yürütülen normalleşme süreci kapsamında Ankara’nın uzun süredir itiraz ettiği provokatif uygulamalara son vererek radikal bir geri adım attı. Erivan yönetimi, geçen Kasım ayında pasaport sınır damgalarından Ağrı Dağı görselini sessizce kaldırmasının ardından, 2026 sonbaharında tedavüle sokacağı yeni biyometrik pasaportlardan da Ağrı Dağı’nın resimlerini tamamen sildi.

#2
Başbakan Nikol Paşinyan, muhalefetten gelen tepkilere rağmen kararı savunarak, yeni pasaportların hayal ürünü tarihi haritaları değil, yalnızca "Gerçek Ermenistan" topraklarını yansıtacağını duyurdu.

#3
Ermenistan’da tanıtılan yeni nesil biyometrik pasaportlar, ülkedeki aşırı milliyetçi çevreleri ayağa kaldırdı. Ülkenin kültürel mirasını sergileyen sayfalar arasında yer alan ve normal şartlarda Ağrı Dağı manzarasıyla bütünleşen tarihi 17. yüzyıl Khor Virap Manastırı’nın resmi, yeni pasaportlarda dağ tamamen dışarıda bırakılacak şekilde sıradan bir açıyla tasvir edildi.

#4
Ermeni muhalefeti, tamamen Türkiye sınırları içinde yer alan ve resmi olarak "Ağrı Dağı" adını taşıyan bu simgesel yapının belgelere dahil edilmesini önlemek amacıyla hükümetin bilinçli bir sansür ve hile uyguladığını iddia etti.

#5
Kamuoyunda büyüyen tartışmalara İçişleri Bakanı Arpine Sarkisyan ile yaptığı canlı yayında doğrudan cevap veren Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye’ye karşı yürütülen normalleşme stratejisini açıkça itiraf etti.

#6
Sınırların dışındaki hayali toprak iddiaları yerine mevcut tanınmış sınırlara odaklanan "Gerçek Ermenistan" politikasını savunan Paşinyan şu ifadeleri kullandı: "Politikalarımıza ve uzun süredir tartıştığımız hususlara uygun bir perspektif seçtik. Bu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin pasaportu olduğu için, pasaport sadece Ermenistan Cumhuriyeti'nin resmi topraklarını yansıtıyor."

#7
Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2025 yılında imzalanan barış anlaşması, her iki ülkenin de birbirine karşı sınır ve toprak talebinde bulunmasını süresiz olarak yasaklayan hukuki bir maddeyi içeriyordu. Bakü’nün en büyük müttefiki olan ve 1921 Kars Antlaşması’ndan bu yana sınır güvenliğini titizlikle koruyan Türkiye, Ermenistan'ın Ağrı Dağı’nı devlet arması da dahil olmak üzere ulusal bir sembol olarak kullanarak örtülü toprak iddiası yürütmesine uzun süredir sert şekilde karşı çıkıyordu. Uluslararası analistler, Paşinyan hamlesinin, Ermeni halkının dikkatini sınır ötesindeki "Tarihi Ermenistan" illüzyonundan koparıp kendi mevcut sınırlarına odaklama çabası olduğunun altını çizdi. Sınır geçiş damgalarının ardından pasaportlardan da vizyonun kaldırılması, sırada Ermenistan devlet armasında yer alan ve üzerinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu Ağrı Dağı ambleminin de değiştirileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tuğrul

Herkes hizaya gelip, adam olacak. Karşılıklı çıkar amaçlı komşuluğa devam.
