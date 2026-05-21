Türkiye'ye karşı düşmanlığı sonlandıran Ermenistan'dan olay 'Ağrı Dağı' kararı: Bir anda sildiler

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 2025 yılında imzalanan barış anlaşması, her iki ülkenin de birbirine karşı sınır ve toprak talebinde bulunmasını süresiz olarak yasaklayan hukuki bir maddeyi içeriyordu. Bakü’nün en büyük müttefiki olan ve 1921 Kars Antlaşması’ndan bu yana sınır güvenliğini titizlikle koruyan Türkiye, Ermenistan'ın Ağrı Dağı’nı devlet arması da dahil olmak üzere ulusal bir sembol olarak kullanarak örtülü toprak iddiası yürütmesine uzun süredir sert şekilde karşı çıkıyordu. Uluslararası analistler, Paşinyan hamlesinin, Ermeni halkının dikkatini sınır ötesindeki "Tarihi Ermenistan" illüzyonundan koparıp kendi mevcut sınırlarına odaklama çabası olduğunun altını çizdi. Sınır geçiş damgalarının ardından pasaportlardan da vizyonun kaldırılması, sırada Ermenistan devlet armasında yer alan ve üzerinde Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu Ağrı Dağı ambleminin de değiştirileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ