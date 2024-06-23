2024-06-23 22:49:01 Türkiye'ye karşı 200 tane savaş uçağı alacaklar
Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'ın gündem maddesi belli olurken ilginç detaylar ortaya çıktı.
Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'ın gündem maddesi belli olurken ilginç detaylar ortaya çıktı.
Yunanistan’ın, Amerika Birleşik Devletleri’nden F-35 savaş uçağı alımı son viraja girdi.
Gelecek hafta, en muhtemel tarih 27 Haziran Perşembe günü, ABD hükümetinin Yunanistan’ın F-35 filosu tedariki talebine ilişkin teklif ve kabul mektubunun (LOA) Temsilciler Meclisi’nin özel komitesi tarafından onaylanması bekleniyor.
Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın yetkili kaynakları, Atina’nın 20 adet 5’inci nesil savaş uçağı alımına doğru ilerlediğini ve ilave 20 adet F-35 seçeneğinin kullanılmasının şimdilik düşünülmediğini ifade ediyor.
F-35 savaş uçaklarını satın alma maliyetini, eğitimini, desteğini, altyapısını ve satın alınmasına kadar geçen tüm adımları ayrıntılarıyla belirtilen LOA’nın süresi Temmuz ayının son haftasında doluyor.
Temsilciler Meclisi’nin yeşil ışığı esasen Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı’nın, özellikle de Savunma Teçhizat ve Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün mektubu imzalayıp ABD hükümetine iletmesinin önünü açacak.
Bunun devamında, FMS (Yabancı Askeri Satış) programları sürecinin gerektirdiği şekilde, ABD Dışişleri Bakanlığı belgeyi imalatçı firmaya ve aynı zamanda F-35’in üretiminde yer alan ilgisi olan tüm imalatçı zincirine aktaracak. ABD hükümeti ile Lockheed Martin arasında ilgili sözleşme imzalanır imzalanmaz şirket, üretim hattındaki ilk Yunan F-35’lerini belirleyerek (slots), rezervasyonlarına devam edecek.
Daha önceki raporlarda bildirdiği gibi Yunanistan Hava Kuvvetleri, Blok 4 konfigürasyonunda alınacak F-35 uçaklarına özel bir savaş filosu kuracak.
Bu filonun Yunanistan’a maliyetinin 3,5 milyar euroya ulaşması bekleniyor. 20 savaş uçağının tedariki, bunların ardından verilecek destek, pilot ve teknisyenlerin eğitimi ve Andravida’daki 117. Avcı Kanadı’nda gerekli tüm güvenlik ve altyapısının inşası da bu 3.5 milyar dahilinde olacak.
İlk 4 ila 6 uçağın 2028 yılında Yunanistan Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi bekleniyor. ancak yaklaşık 24 ay süreyle ABD’de kalacak. Yunan pilotlar bu uçaklarda eğitim alacak, böylece gerekli uçuş saatini tamamlayarak aynı zamanda eğitmen olarak Yunanistan’a dönecekler.
Yunanistan’da oluşturulacak olan bu filonun ilk pilotları ve teknisyenleri teorik eğitimlerine başlamak için birkaç ay önceden Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek. İlk kursu tamamladıktan ve simülatörlerde uçuş saatlerini tamamladıktan sonra ilk uçuşları için uçaklara geçecek.
Pilotların temel eğitiminin 2030 yılında tamamlanması bekleniyor. Ardından, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait uçan tankerlerin yardımıyla F-35’ler Atlantik Okyanusu’nu geçerek Yunanistan’da oluşturulan Andravida hava üssüne inecek.
Programın uygulanması Yunanistan Hava Kuvvetleri tarafından yakından izleniyor ve deneyimli subaylardan oluşan Hava Kuvvetleri komutanı Korgeneral Dimosthenis Grigoriadis’e rapor vermeye devam ediyor.
Hava Kuvvetlerinin uzman ekibi, 5’inci nesil savaş uçaklarının entegrasyonu ve ilk F-35 Filosunun kurulması ile ilgili her konuda eş zamanlı olarak Siyasi Milli Savunma Genel Müdürlüğü (GDAEE) ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerine teknik rehberlik sağlıyor.
Hava Kuvvetlerinden yetkili kaynaklar, F-16’ların Viper seviyesine yükseltilmesinin tamamlanması ve Fransa’dan alınan Rafale savaş uçakları hakkında nihai kararların verilmesinin ardından, gelecekte ikinci bir F-35 Filosu ile ilgili görüşmelerin açılacağını belirtiyor.
Ancak Yunanistan’ın Hava Kuvvetlerinin envanterinde sadece üç tip savaş uçağı bulundurmaya yöneldiği bir gerçek. Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 2030’lu yıllara girerken omurgası F-16’lar, Rafale ve F-35’lerden oluşacak.
Yunanistan siyasi ve askeri liderliğin belirlediği bir tavan rakam var, bu da Yunan Silahlı Kuvvetleri için güç çarpanı görevi görecek ağ merkezli yeteneklere sahip yaklaşık 200 uçağı ifade ediyor.
Aynı zamanda Yunanistan Hava Kuvvetlerinin hedefinde, JASSM stratejik saldırı füzeleri, AMRAAM 120D havadan havaya, AARGM anti-radar ve İsrail yapımı Rampage gibi gelişmiş silahları bulunuyor. Kaynaklar, ABD tarafından onay verildiğinin altını çiziyor.
KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
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