Türkiye'ye karşı 200 tane savaş uçağı alacaklar

Bu filonun Yunanistan’a maliyetinin 3,5 milyar euroya ulaşması bekleniyor. 20 savaş uçağının tedariki, bunların ardından verilecek destek, pilot ve teknisyenlerin eğitimi ve Andravida’daki 117. Avcı Kanadı’nda gerekli tüm güvenlik ve altyapısının inşası da bu 3.5 milyar dahilinde olacak.