Türkiye’ye kafa tutup sonrasında çark eden Halife Hafter’e büyük şok: Desteği kesmezsen risk kabul edilirsin

Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan’da orduyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) verilen destek nedeniyle Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e baskıyı artırdı. Middle East Eye’ın haberine göre, Hafter’ın oğlu ve Libya Arap Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey isimlerinden Saddam Hafter, bu ay Kahire’ye “nezaket ziyareti” için değil, acil uyarı için çağrıldı. Mısırlı kaynaklara göre görüşmede, RSF’ye silah, yakıt, insansız hava araçları ve paralı asker akışı sağlandığına dair somut kanıtlar masaya kondu.