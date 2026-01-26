Türkiye’ye kafa tutup sonrasında çark eden Halife Hafter’e büyük şok: Desteği kesmezsen risk kabul edilirsin
Uzun yıllar Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum takınan, ancak son zamanlarda tavrını yumuşatan Halife Hafter, köşeye sıkıştı.
Sudan’daki iç savaşta paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) verilen destek nedeniyle Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Mısır ve Suudi Arabistan’ın artan baskısıyla karşı karşıya kaldı.
Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan’da orduyla çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (RSF) verilen destek nedeniyle Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e baskıyı artırdı. Middle East Eye’ın haberine göre, Hafter’ın oğlu ve Libya Arap Silahlı Kuvvetleri’nin üst düzey isimlerinden Saddam Hafter, bu ay Kahire’ye “nezaket ziyareti” için değil, acil uyarı için çağrıldı. Mısırlı kaynaklara göre görüşmede, RSF’ye silah, yakıt, insansız hava araçları ve paralı asker akışı sağlandığına dair somut kanıtlar masaya kondu.
Hafter’e, RSF'ye sağladığı yardımların kesilmesi yönünde net bir uyarı mesajı iletildi. Mısır ve Suudi Arabistan, Sudan’daki iç savaşta RSF’nin son dönemde elde ettiği askeri kazanımların, Libya üzerinden kurulan lojistik hatlar sayesinde mümkün olduğunu değerlendiriyor. Özellikle Darfur’daki çatışmalar sonrası bu hatlar bölgesel güvenliğini kriz noktasına sürükledi.
Mısırlı askeri yetkililer, RSF’ye verilen desteğin sürmesi halinde Hafter ile ilişkilerin köklü biçimde yeniden değerlendirileceğini açıkça iletti. Kaynaklara göre mesaj netti: “Bu destek devam ederse Hafter, güvenlik ortağı değil bölgesel risk olarak görülür.”
Mısır ve Suudi Arabistan’ın son dönemde artan koordinasyonu, BAE’nin Libya, Sudan ve Yemen’de genişleyen etkisini sınırlamaya yönelik önemli bir adım olarak görülmekte.
Bu çerçevede Riyad ve Kahire’nin, Hafter’e Emirlikler dışı alternatif askeri ve mali destek seçenekleri sunduğu da iddialar arasında.
