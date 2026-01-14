Türkiye'ye geri dönmeye başladılar! 2000 km menzilli füze için geri sayıma geçildi

Sektördeki insan kaynağının yaş ortalamasının 34 olduğunu belirten Yılmaz, bu oranın ABD ve Avrupa’nın oldukça altında olduğuna dikkat çekti. Genç ve nitelikli insan gücünün, savunma sanayiinin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından kritik olduğu vurgulandı. Savunma sanayii ekosisteminde 3.500’den fazla firma ve 1.400’ün üzerinde proje yürütülürken, hedef 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli istihdam seviyesine ulaşmak olarak açıklandı. KAYNAK. GDH