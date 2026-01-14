  • İSTANBUL
Türkiye'ye geri dönmeye başladılar! 2000 km menzilli füze için geri sayıma geçildi
Türkiye'ye geri dönmeye başladılar! 2000 km menzilli füze için geri sayıma geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, mühendis göçünde durumun tersine dönmeye başladığını açıklarken 2000 menzilli füze için heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

Türkiye, savunma sanayiinde insan kaynağı ve ileri teknoloji yatırımlarını eş zamanlı büyütürken, 2.000 kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyor.

Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nde yapılan açıklamalar, uzun menzilli ve ileri tahrik sistemlerine sahip yeni nesil silah projelerinin hız kazandığını ortaya koydu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinin yalnızca platformlardan ibaret olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: Platformlar eskir, yazılımlar güncellenir; ancak kümülatif mühendislik aklı ve kurumsal hafıza, bir ulusun kopyalanamayacak tek stratejik varlığıdır.

Görgün, Türkiye’nin asıl gücünün nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir kurumsal hafızada yattığını ifade etti.

Görgün’ün paylaştığı verilere göre, 2023 yılında yurt dışına giden 339 mühendise karşılık yalnızca 47 geri dönüş yaşanırken, 2025 itibarıyla bu tablo ilk kez pozitife döndü. 2025’te 98 mühendis yurt dışına giderken, 190 nitelikli uzman savunma sanayii ekosistemine geri kazandırıldı. Başvuru sayılarındaki yaklaşık üç kat artış, bu dönüşümün kalıcı olduğunu gösterdi.

TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, TEI, HAVELSAN, ASPİLSAN ve İŞBİR başta olmak üzere vakıf şirketlerinde 42 bini aşkın çalışan görev yapıyor. Çalışanların büyük bölümü yurt içi üniversite mezunlarından oluşurken, yurt dışı lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu yüzlerce uzman da kritik projelerde yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökdoğan ve Bozdoğan projelerinin ardından ramjet motorlu uzun menzilli GÖKHAN füzesi ile hava hâkimiyetinin daha da güçleneceğini belirtti. Kacır, ayrıca 2.000 kilometre menzilli füze geliştirme programının kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Kacır, savunma sanayiinde yazılım ve kaynak kodu bağımsızlığının kritik olduğuna dikkat çekerek, kriz anlarında dışa bağımlı sistemlerin ciddi risk oluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin savunma sanayiinde erken atılan adımların bugün stratejik bir avantaj sağladığını belirtti. Yılmaz, yıllık savunma sanayii ihracatının 10 milyar doların üzerine çıkarak ilk kez çift haneli seviyeye ulaştığını, aylık ihracatın ise 2 milyar doları aştığını söyledi.

Sektördeki insan kaynağının yaş ortalamasının 34 olduğunu belirten Yılmaz, bu oranın ABD ve Avrupa’nın oldukça altında olduğuna dikkat çekti. Genç ve nitelikli insan gücünün, savunma sanayiinin uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından kritik olduğu vurgulandı. Savunma sanayii ekosisteminde 3.500’den fazla firma ve 1.400’ün üzerinde proje yürütülürken, hedef 2028 yılına kadar 158 bin kişilik nitelikli istihdam seviyesine ulaşmak olarak açıklandı. KAYNAK. GDH

