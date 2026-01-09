  • İSTANBUL
Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili tüm ümitlerini kaybettiler: Apar topar B planını devreye alacaklar
Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili tüm ümitlerini kaybettiler: Apar topar B planını devreye alacaklar

Türkiye'nin F-35 almaması konusunda yaptığı tüm lobi faaliyetlerinin başarısız sonuçlanacağını düşünen komşu B planını devreye almaya hazırlanıyor.

#1
Foto

Türkiye'nin ABD'den gelişmiş F-35 savaş uçağı satın alma noktasında girişimleri sürerken, Yunan basınından dikkat çeken bir analiz yayımlandı.

#2
Foto

Haberde, ABD'nin F-35'leri satma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilerek, bunun Yunanistan'ı tehlikeli bir duruma sokacağı dile getirildi.

#3
Foto

Türkiye'nin özellikle F-35'ten elde edeceği bilgi birikimi ile başta yerli KAAN savaş uçağı olmak üzere bu deneyimi yeni hava unsurlarına başarılı bir biçimde aktarabileceği ve bu konuda yeterli donanıma sahip olduğu ifade edildi.

#4
Foto

Haberde bu durumun Yunanistan ve İsrail için büyük sorun arz edeceği belirtildi.

#5
Foto

Ankara'nın F-35'leri satın alması ve ülkenin hızla gelişen savunma sanayisi ile birlikte Ege-Güneydoğu Akdeniz'de gücüne güç katacağı ve bu satın alımın Yunanistan'ın F-35 teminini gölgede bırakabileceği vurgulandı.

#6
Foto

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın, kendi hükümetleri düzeyinde ve ayrıca Yunan-Amerikan-Amerikan-İsrail lobisi aracılığıyla, Amerikan yapımı F-35 uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemek için çaba göstermeleri gerektiği dile getirildi.

#7
Foto

Eğer bu mümkün değilse, en azından Türkiye'nin bu jetleri Yunanistan'a karşı kullanmayacaklarına dair güvenlik garantileri sunulması gerektiği ve Türkiye'nin F-35 programına yeniden entegre olması durumunda Atina'nın acilen bir B Planı hazırlaması gerektiğinin altı çizildi.

#8
Foto

B Planı kapsamında, ABD'den veya İsrail gibi başka bir müttefik ülkeden eşit sayıda F-35 savaş uçağının derhal teslim alınması gerektiği, pilotların ise bu savaş uçaklarında eğitim almak üzere derhal ABD veya İsrail'e gönderilmesi gerektiği dile getirildi. KAYNAK: STAR

