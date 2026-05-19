Türkiye'ye çok büyük ayıp: Hem S-400'leri hem de 428 milyon dolarlık silahı aldılar

Ancak ABD’nin Türkiye’ye yönelik sert tavrı, Hindistan örneği üzerinden yeniden gündeme geldi. Yeni Delhi yönetimi de Rusya’dan S-400 sistemi satın almasına rağmen Washington tarafından benzer bir yaptırımla karşı karşıya bırakılmadı. Hindistan, ne F-35 benzeri bir savunma projesinden çıkarıldı ne de kapsamlı yaptırımlara maruz kaldı. Bu durum uluslararası kamuoyunda ABD’nin müttefiklerine ve ortaklarına yönelik politikalarında çıkar odaklı hareket ettiği yönündeki eleştirileri artırıyor. Son yapılan anlaşma sonrası ABD'nin ikiyüzlü politikası bir kez daha gözler önüne serildi.