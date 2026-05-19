Yeniakit Publisher
Türkiye'ye çok büyük ayıp: Hem S-400'leri hem de 428 milyon dolarlık silahı aldılar
Haber Merkezi

Türkiye, S-400 tedariki sonrası ABD tarafından ağır ve acımasız yaptırımlarla karşı karşıya bırakılırken, Washington yönetiminin başka bir ülkenin aynı sistemi satın almasını olağan bir savunma tedariki olarak değerlendirmesi dikkat çekiyor. ABD’nin, buna rağmen söz konusu ülkeyle milyarlarca dolarlık yeni anlaşmalara imza atmayı sürdürmesi ise Ankara’ya yönelik uygulanan politikalarda çifte standart eleştirilerini yeniden gündeme taşıdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hindistan'a, 'Apache' helikopterlerinin bakım destek hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışını onaylayan karar alındığı bildirildi.

Açıklamada, satışın tahmini toplam maliyetinin 198,2 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise Hindistan’a tahmini toplam maliyeti 230 milyon dolar tutan ‘M777A2 Ultra Hafif Obüsler’in satışını onaylayan bir karar alındığı kaydedildi.

Öte yandan Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 Triumf hava savunma sistemi nedeniyle yıllardır ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması yeniden tartışma konusu oldu. Ankara’nın F-35 Lightning II programından çıkarılması ve savunma sanayisine yönelik yaptırımlara maruz kalması eleştirilirken, benzer şekilde S-400 sistemi satın alan Hindistan’a yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmaması çifte standart yorumlarını beraberinde getiriyor.

Türkiye, hava savunma ihtiyacını karşılamak amacıyla Rusya’dan S-400 tedarik etme kararı aldıktan sonra ABD’nin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Washington yönetimi, Rus savunma sistemlerinin NATO altyapısı için risk oluşturduğunu öne sürerek Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmış, ayrıca CAATSA yaptırımlarını devreye sokmuştu.

Ancak ABD’nin Türkiye’ye yönelik sert tavrı, Hindistan örneği üzerinden yeniden gündeme geldi. Yeni Delhi yönetimi de Rusya’dan S-400 sistemi satın almasına rağmen Washington tarafından benzer bir yaptırımla karşı karşıya bırakılmadı. Hindistan, ne F-35 benzeri bir savunma projesinden çıkarıldı ne de kapsamlı yaptırımlara maruz kaldı. Bu durum uluslararası kamuoyunda ABD’nin müttefiklerine ve ortaklarına yönelik politikalarında çıkar odaklı hareket ettiği yönündeki eleştirileri artırıyor. Son yapılan anlaşma sonrası ABD'nin ikiyüzlü politikası bir kez daha gözler önüne serildi.

Yorumlar

Ferhat

Gavurdan medet uman bizim gibi olur. İster verir bozuk makineleri meletir, ister vermez aratır.

Omar

İlk fırsatta satarız abdyi bedeli bu
