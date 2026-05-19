Kiracı inadına arabulucu tokadı: 10 yıllık kriz 5 saatte bitti! Mahkeme ev sahibini haklı buldu
Kiracı inadına arabulucu tokadı: 10 yıllık kriz 5 saatte bitti! Mahkeme ev sahibini haklı buldu

İstanbul'da milyonlarca mülk sahibinin kanayan yarası olan kiracı istismarına karşı, arabuluculuk sistemi bir kez daha adalet dağıttı! Eşi kanser olduğu için hastane yakınındaki evine taşınmak isteyen ev sahibini 10 yıl boyunca oyalayan, bu süreçte kadının vefatına bile aldırış etmeyen vicdansız kiracı inadı, arabulucunun devreye girmesiyle 5 saatte yerle bir oldu. Mahkeme kapılarında sürünen adalet, devletin kararlı mekanizmasıyla jet hızıyla tecelli etti!

İstanbul Avcılar'da yaşanan olayda, eşinin amansız hastalığı nedeniyle evini tahliye ettirmek isteyen mülk sahibi, kiracının inat ve hırsları yüzünden tam 10 yıl boyunca kendi öz malına hasret bırakıldı. Ev sahibinin eşi evine taşınamadan vefat ederken, adliyeye intikal eden dosya arabuluculuk bürosuna taşındı. Dosyayı devralan uzman arabulucu, yaptığı 5 saatlik telefon diplomasisiyle kiracı dayatmasını kırarak tarafları hem kira artışı hem de kesin tahliye konusunda uzlaşmaya mecbur bıraktı.

İstanbul'da ev sahibi ve kiracı arasında tahliye talebi nedeniyle 10 yıldır yaşanan kriz, arabuluculuk süreciyle 5 saatte çözüme kavuştu. Avcılar'da bir ev sahibi, eşinin kanser olması ve evinin hastaneye yakın olması nedeniyle kiracısından evi boşaltmasını istedi.

Kiracı ise evi tahliye etmeyince taraflar arasında anlaşmazlık oluştu. Süreç içerisinde ev sahibinin eşi hayatını kaybetti, taraflar arasında yaşanan tahliye krizi 10 yıl boyunca sürdü. Konunun adliyeye intikal etmesiyle dosya arabuluculuk bürosuna taşındı.

Söz konusu uyuşmazlık için dosyaya arabulucu avukat olarak atanan Fatma Bozkurt Saraç, tarafları arabuluculuk süreci hakkında bilgi vermek ve bir araya getirmek için telefonla aradı. Yaklaşık 5 saat süren telefon konuşmaları sırasında tarafların birbirleri hakkındaki taleplerini anlatan avukat, yüz yüze konuşmaya gerek kalmadan anlaşmayı sağladı. "Çok kısa sürede karşılıklı olarak talepler yerine getirilmiş oldu" AA muhabirine sürece ilişkin açıklama yapan Saraç, Avcılar'da bir taşınmazla ilgili kira uyuşmazlığı nedeniyle başvuru yapıldığını söyledi.

Dosyanın kendisine atanmasının ardından tarafları bilgilendirmek için aradığını söyleyen Saraç, "Toplantı için gün ve saat belirleyene kadar taraflar anlaşma iradelerini beyan ettiğini söyledi. 5 saatlik gibi çok kısa bir süre içerisinde anlaşma sağlanmış oldu. 10 yıldır bu uyuşmazlığın sürüyor olmasına rağmen taraflar anlaşmaya uyum gösterdi, çok kısa sürede karşılıklı olarak talepler yerine getirildi." dedi. Uyuşmazlığın 10 senedir sürüyor olmasının sebebinin ev sahibiyle kiracının zaman zaman gerilmesi olduğunu söyleyen Saraç, süreç içerisinde ev sahibinin eşine kanser teşhisi konduğunu dile getirdi. Ev sahibinin eşinin kanser tedavisi göreceği hastaneye evin çok yakın olduğunu belirten Saraç, "Bunun için tahliye talebinde bulunuyor ancak anlaşma sağlanamıyor. Akabinde açılan tahliye davası da reddediliyor. Süregelen durumda da ev sahibinin eşi vefat ediyor. Ancak kira ilişkisi devam ettiği için kira bedelinin artırılması ya da tekrar tahliye talepleri gündeme geliyor." ifadelerini kullandı.

Saraç, taraflarla yaptığı görüşmede hem kira bedelinin artırılması hem de kiracı için uygun olan bir zamanda evin tahliye edilmesi konusunda anlaşma sağlandığını kaydetti. Tarafların 10 yıllık süreç sonunda anlaşmalarıyla hem geçmişe yönelik hem de geleceğe yönelik maddi ve manevi pek çok şeyi telafi ettiklerini kaydeden Saraç, eğer anlaşma sağlanmasaydı ve yargı yoluna gidilmiş olsaydı taraflar için çok büyük bir maddi külfetin olacağını anlattı.

Saraç, dava açıldığı takdirde hakim kararıyla sadece taraflardan biri lehine karar verilebileceğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Yerel mahkemelerde kira uyuşmazlıklarına ilişkin açılan davalar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerse kalabalık nüfusundan ve davaların yığılmasından ötürü çok uzun sürebiliyor. Zaten geç geldiği için o adalet kimi ne kadar tatmin edebilir? Yerel mahkemelerdeki yargılama sürecinden sonraki İstinaf ve Yargıtay sürecini de göz önüne alırsak 4-5 seneden önce sonuçlanan bir süreç yok. Her ne kadar iddialaşıp, inatlaşıp 'Tahliye etmiyorum, şunu kabul etmiyorum.' diyen taraflar da olsa herkes için zihinsel bir meşguliyet. Hayatlarına devam etmelerini tıkayan bir süreç."

Yorumlar

Serdar

10 sene uğraş, sürün. Eş ölsün 10 sene sonra uzlaşı sağlasan ne sağlamasan ne.

Türkmen

Adaletin krizi çözmesi 10 yıl+5 saat sürmüş. Bu mu adalet?
