Dünyaca ünlü enerji devi Türkiye'ye teklifini iletti

“En büyük fırsatlardan biri, Türkiye’nin büyümeyi destekleyecek gerekli zemini şimdiden oluşturuyor olması. Enerji talebi yükselirken yenilenebilir enerji yatırımları da hız kazanıyor. Bu durum ise sistemi destekleyecek güvenilir ve esnek üretim kapasitesine olan ihtiyacı artırıyor. Türkiye, öngörülebilir ve istikrarlı yatırım ortamını sürdürdüğü müddetçe, enerji güvenliği, sanayi kalkınması ve inovasyonu destekleyen uzun vadeli sermaye için cazip bir pazar olmaya devam edebilir.” Anis, GE Vernova’nın 9HA gaz türbini de dahil olmak üzere yüksek verimli gaz teknolojilerinin güvenilirlik, esneklik ve verimlilik sunduğu için Türkiye’nin enerji stratejisinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. 9HA platformunun yüksek performans beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandığını anlatan Anis, esnek üretim ile şebeke desteği sağlayarak kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarını tamamlayıcı bir rol üstlenebildiğini vurguladı. GE Vernova Gas Power Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve CEO’su Anis, "Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken elektrik şebekesinin değişken üretimi dengeleyebilecek güvenilir kaynaklarla desteklenmesi önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.