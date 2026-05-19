Dünyaca ünlü enerji devi Türkiye'ye teklifini iletti
Dünyaca ünlü enerji devi Türkiye'ye teklifini iletti

GE Vernova Gas Power Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve Üst Yöneticisi Joseph Anis, Türkiye’nin yükselen rolü dikkat çekerken "Stratejinizde önemli rol oynayabiliriz" teklifinde bulundu.

GE Vernova Gas Power Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Joseph Anis, "Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın kesişiminde yer alan stratejik konumuyla enerji piyasasında özgün bir rol oynama potansiyeline sahip." dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Anis, Türkiye’nin ölçeği, sanayi tabanı ve enerji merkezi olma yönündeki hedeflerinin bu potansiyeli desteklediğini söyledi. Türkiye’nin öne çıkan güçlü yanlarından birinin enerji üretimi, şebeke ve iletim altyapısı dahil olmak üzere kompleks enerji projelerini uygulama konusundaki teknik yetkinliği ve nitelikli insan kaynağı olduğunu kaydeden Anis, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’nın kesişiminde yer alan stratejik konumuyla enerji piyasasında özgün bir rol oynama potansiyeline sahip. Bu kabiliyetler bölgesel ölçekte de önemli katkılar sağlayabilir. COP31’in Türkiye’de gerçekleştirilecek olması, ülkeye enerji güvenliği, enerjiye erişilebilirlik ve enerji dönüşümü hedeflerinin eş zamanlı biçimde nasıl yönetilebileceğini gösterme açısından önemli bir zemin sunuyor. Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke esnekliğine yönelik yatırımlar ve sistem güvenilirliğini destekleyen teknoloji karmasının devreye alınması konularındaki deneyimini, Türkiye 2053 Uzun Vadeli İklim Stratejisi ile uyumlu şekilde ortaya koyabilir.”

Türkiye’nin artan enerji talebi, gelişen üretim kapasitesi, stratejik coğrafi konumu ve enerji ile sanayi alanında bölgesel merkez olma hedefi sayesinde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Anis, Türkiye gibi hızlı gelişen ekonomilerde en önemli başlıklardan birinin finansman olmaya devam ettiğini ifade etti. Enerji projelerinin yüksek miktarda uzun vadeli sermaye gerektirdiğini vurgulayan Anis, finansman maliyetlerindeki artışın yatırım kararları üzerinde doğrudan etkili olabildiğini söyledi. Anis, bu nedenle yatırımcıların politika sürekliliği, düzenleyici netlik ve uzun vadeli iş ortamına duyulan güvene büyük önem verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

“En büyük fırsatlardan biri, Türkiye’nin büyümeyi destekleyecek gerekli zemini şimdiden oluşturuyor olması. Enerji talebi yükselirken yenilenebilir enerji yatırımları da hız kazanıyor. Bu durum ise sistemi destekleyecek güvenilir ve esnek üretim kapasitesine olan ihtiyacı artırıyor. Türkiye, öngörülebilir ve istikrarlı yatırım ortamını sürdürdüğü müddetçe, enerji güvenliği, sanayi kalkınması ve inovasyonu destekleyen uzun vadeli sermaye için cazip bir pazar olmaya devam edebilir.” Anis, GE Vernova’nın 9HA gaz türbini de dahil olmak üzere yüksek verimli gaz teknolojilerinin güvenilirlik, esneklik ve verimlilik sunduğu için Türkiye’nin enerji stratejisinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. 9HA platformunun yüksek performans beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlandığını anlatan Anis, esnek üretim ile şebeke desteği sağlayarak kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarını tamamlayıcı bir rol üstlenebildiğini vurguladı. GE Vernova Gas Power Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve CEO’su Anis, "Türkiye yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken elektrik şebekesinin değişken üretimi dengeleyebilecek güvenilir kaynaklarla desteklenmesi önem kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Anis, gelişmiş gaz teknolojilerinin ise eski teknolojilere göre aynı miktarda yakıttan daha fazla elektrik üretebildiği için hem verimlilik avantajı sağlayabildiğini hem de daha düşük emisyon yoğunluğunu destekleyebildiğini kaydetti. Dünya genelinde enerji dönüşümünde doğal gazın, yenilenebilir enerji, depolama teknolojileri ve diğer çözümlerle birlikte önemli bir rol oynamayı sürdürmesinin beklendiğini belirten Anis, "Buna örnek olarak Birleşik Krallık’taki NZT Power projesi gösterilebilir." diye konuştu. Anis, enerji dönüşümünün hızı ve yönteminin her ülkede farklılık göstereceğini, bu süreçte farklı teknolojilerin farklı roller üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

