  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Türkiye'nin yüreği ağzına geldi! Yolcu otobüsü devrildi

2022-01-08 10:05:58
Türkiye'nin yüreği ağzına geldi! Yolcu otobüsü devrildi

Kaza, sabah saatlerinde, Bitlis-Tatvan kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi.

#1
Foto - Diyarbakır'dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Diyarbakır'dan Van yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 21 BY 095 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

#2
Foto - Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Kazada, 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

#3
Foto - Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü milyarderden altın sözleri: En büyük avantajı...
Ekonomi

Dünyaca ünlü milyarderden altın sözleri: En büyük avantajı...

Amerikalı milyarder risk fonu yöneticisi Ray Dalio, altın ve Bitcoin konusunda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
MEB'den flaş tatil açıklaması! Yarı tatili 15 günden...
Eğitim

MEB'den flaş tatil açıklaması! Yarı tatili 15 günden...

Koronavirüsün Omicron varyantıyla beraber ciddi artışa geçmesiyle kapanma tartışmaları yeniden gündeme geldi. Bazı üniversiteler yüz yüze eğ..
Bakan Varank, Nevşin Mengü'yü yerin dibine soktu: Sokak köpeklerini bile mutlu ettik...
Gündem

Bakan Varank, Nevşin Mengü'yü yerin dibine soktu: Sokak köpeklerini bile mutlu ettik...

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köpek Maylo ile ilgilenmesi üzerinden eleştiride bulunan Nevşin Mengü'yü yerin dibine sokan bir pay..
Mercedes'te deprem! Açıklama geldi
Otomotiv

Mercedes'te deprem! Açıklama geldi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in satışlarında çip krizi nedeniyle gerileme meydana geldiği öğrenildi.
75 pilot kovid oldu! Bir ülkede hava ulaşımı felç
Dünya

75 pilot kovid oldu! Bir ülkede hava ulaşımı felç

Meksikalı Aeromexico ve Aeromar havayolu şirketlerinde görevli 75 pilotun kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından ülkede çok sayıda..
FOX TV'de akıllara zarar yayın! Bunların derdi vatandaş değil para babaları!
Medya

FOX TV'de akıllara zarar yayın! Bunların derdi vatandaş değil para babaları!

FOX TV'de Doğan Şentürk moderatörlüğünde yayınlanan 'Orta Sayfa' programında, vatandaşın zamlardan etkilendiği belirtilerek yıllık ücreti 85..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay