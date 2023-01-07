2023-01-07 14:39:27 Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz! Türkiye zafer kazanacak
Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü başarılı diplomasi, dünya siyasi arenasında yankı uyandırıyor. Son olarak terör örgütü YPG’nin yuvalandığı Suriye ile dışişleri bakanları seviyesinde yeni bir diplomasi trafiği başlatan Türkiye’nin girişimleri, ABD merkezli Bloomberg tarafından konu edildi. Analizde, Türkiye’nin girişimlerinin ABD üzerinde baskı oluşturacağına yer verilirken Türkiye’yi YPG’ye karşı askeri operasyon olmaksızın bir zafer beklediği görüşü de öne çıktı.