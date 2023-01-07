Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz! Türkiye zafer kazanacak

Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta kurduğu diplomatik ilişkiler meyve vermeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen, Doğu ve Batı arasında ilişkilere yön veren Türk diplomasisi bu kez Orta Doğu'da kendisini gösteriyor. Rusya ve Batılı ülkeler arasında kurduğu diplomasi köprüsüyle adeta dünyaya ders veren Türkiye'nin politikaları bu kez ABD merkezli gazete Bloomberg'de gündem oldu.