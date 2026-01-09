  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
10
Yeniakit Publisher
Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma'nın son test uçuşu İsrail'de gündem oldu. Tel Aviv basını dengelerin değiştiğini yazdı.

#1
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

İsrail merkezli News Israel sitesinin haberine göre, Türkiye insansız savaş uçağı alanında küresel ölçekte yankı uyandıran bir başarıya imza attı.

#2
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, tamamen otonom şekilde gerçekleştirdiği muharebe formasyon uçuşuyla hava harp konseptlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

#3
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

News Israel’in aktardığı bilgilere göre, iki adet pilotsuz jet savaş uçağı herhangi bir insan müdahalesi veya gerçek zamanlı yer kontrolü olmadan havalanarak birbirlerini tanıdı, hız ve irtifa koordinasyonu sağladı ve Combat Air Patrol görevini simüle eden sıkı bir muharebe formasyonuna girdi.

#4
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

İsrail basınına göre, muharebe formasyon uçuşları bugüne kadar yalnızca en deneyimli savaş pilotlarının icra edebildiği, yüksek riskli görevler arasında yer alıyordu. KIZILELMA’nın bu görevi otonom olarak yerine getirmesi, klasik “insan kontrollü hava muharebesi” anlayışının aşılmaya başladığını ortaya koydu.

#5
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

News Israel, bu testin Kasım 2025’te açıklanan bir başka kritik gelişmenin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Buna göre KIZILELMA, görüş ötesi menzilde bir hava hedefini hava-hava füzesiyle vurarak bunu başaran ilk insansız jet savaş uçağı olmuştu.

#6
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

Bu kabiliyetlerin birleşimi: otonom karar alma hava-hava muharebesi çoklu platform koordinasyonu gelecekte insan müdahalesi olmadan yürütülen hava savaşlarının mümkün olabileceğini gösteriyor.

#7
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

Haberde, İsrail başta olmak üzere ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’deki savunma çevrelerinin bu gelişmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Özellikle Türkiye’nin bu kabiliyeti kısa sürede operasyonel seviyeye taşımasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

#8
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

News Israel analizinde, insan pilotların hâlen önemli bir unsur olduğu ancak otonom platformların: fiziksel sınırlamalara takılmaması yorulmaması çok daha hızlı tepki verebilmesi nedeniyle hava muharebesinde giderek daha belirleyici hâle geldiği ifade edildi.

#9
Foto - Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler

İsrail basınına göre bu test, yalnızca teknik bir deneme değil, hava harp anlayışında köklü bir değişimin işareti. Pilotsuz ve otonom savaş uçakları artık teorik bir gelecek değil, sahada doğrulanmış bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!
Gündem

Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Dilipak mahkemede beraat etti, kemalist Cumhuriyet mahkum etti!" başlıklı yazısı...
Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı
Gündem

Tansiyon düşüyor! Petro'nun Trump'a neyi vaadettiği ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro arasında son günlerde karşılıklı tehditlerle tırmanan gerilim, sürpriz bi..
İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler
Gündem

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Suriye’nin Halep şehrinde terör unsurlarına yönelik başlatılan süpürme operasyonları sonuç vermeye başladı. Bölgeden gelen son görüntüler, t..
Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: "Seninle yer değiştireceğiz!" Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı

Yolsuzluk ve irtikaptan tutuklanan Ekrem İmamoğlu için daha önce "Hırsızın elini sıkmam" diyerek rezil eden Enver Aysever, bu kez CHP Genel ..
Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir
Gündem

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Halep’te her an dengeler değişebilir! Suriye ordusuna bağlı ingimasi (fedai) birlikleri Halep’te SDG kontrolündeki mahallelere girmeye hazır..
‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor
Dünya

‘İtiraf etmeye cesaret edemiyorduk’ dedi ve açıkladı! Türkiye artık ABD'nin iradesine meydan okuyor

ABD'li düşünür John Mersheime, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23