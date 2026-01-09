Baykar'ın yeni savaş uçağı İsrail'i şaşkına çevirdi: Dengeleri değiştirdiler
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kızılelma'nın son test uçuşu İsrail'de gündem oldu. Tel Aviv basını dengelerin değiştiğini yazdı.
İsrail merkezli News Israel sitesinin haberine göre, Türkiye insansız savaş uçağı alanında küresel ölçekte yankı uyandıran bir başarıya imza attı.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, tamamen otonom şekilde gerçekleştirdiği muharebe formasyon uçuşuyla hava harp konseptlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.
News Israel’in aktardığı bilgilere göre, iki adet pilotsuz jet savaş uçağı herhangi bir insan müdahalesi veya gerçek zamanlı yer kontrolü olmadan havalanarak birbirlerini tanıdı, hız ve irtifa koordinasyonu sağladı ve Combat Air Patrol görevini simüle eden sıkı bir muharebe formasyonuna girdi.
İsrail basınına göre, muharebe formasyon uçuşları bugüne kadar yalnızca en deneyimli savaş pilotlarının icra edebildiği, yüksek riskli görevler arasında yer alıyordu. KIZILELMA’nın bu görevi otonom olarak yerine getirmesi, klasik “insan kontrollü hava muharebesi” anlayışının aşılmaya başladığını ortaya koydu.
News Israel, bu testin Kasım 2025’te açıklanan bir başka kritik gelişmenin devamı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Buna göre KIZILELMA, görüş ötesi menzilde bir hava hedefini hava-hava füzesiyle vurarak bunu başaran ilk insansız jet savaş uçağı olmuştu.
Bu kabiliyetlerin birleşimi: otonom karar alma hava-hava muharebesi çoklu platform koordinasyonu gelecekte insan müdahalesi olmadan yürütülen hava savaşlarının mümkün olabileceğini gösteriyor.
Haberde, İsrail başta olmak üzere ABD, Avrupa, Rusya ve Çin’deki savunma çevrelerinin bu gelişmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Özellikle Türkiye’nin bu kabiliyeti kısa sürede operasyonel seviyeye taşımasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.
News Israel analizinde, insan pilotların hâlen önemli bir unsur olduğu ancak otonom platformların: fiziksel sınırlamalara takılmaması yorulmaması çok daha hızlı tepki verebilmesi nedeniyle hava muharebesinde giderek daha belirleyici hâle geldiği ifade edildi.
İsrail basınına göre bu test, yalnızca teknik bir deneme değil, hava harp anlayışında köklü bir değişimin işareti. Pilotsuz ve otonom savaş uçakları artık teorik bir gelecek değil, sahada doğrulanmış bir gerçeklik olarak öne çıkıyor.
