2023-07-13 13:28:37 Türkiye'nin yeni hayaleti! Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından geliştirilen ve 2022 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren mühimmat bırakan insansız hava aracı (İHA) Boyga, terörle mücadelede kritik görevlerde bulunuyor. Düşük sesli uçması ve havada bulunduğu irtifa nedeniyle görünürlüğü düşük olacak şekilde geliştirilen Boyga, üzerinde taşıdığı 81 mm havan mühimmatıyla hedefi nokta hassasiyetle vuruyor. Sessizlik ve görünmezlik özelliğiyle 'Türkiye'nin yeni hayaleti' olarak adlandırılıyor.