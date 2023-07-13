Türkiye'nin yeni hayaleti! Sessizce yaklaşıp bir anda vuruyor kimse onu göremiyor

'BİRDEN FAZLA MÜHIMMAT BIRAKMASI MÜMKÜN' Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Boyga gibi mühimmat bırakabilen İHA'lara ilginin arttığını da söyleyen Güleryüz, "Bu savaşla birlikte, sadece savaşta olan ülkeler değil, savunma ihtiyacı olan ülkeler de hem insansız sistemlere yatırım yapıyor, hem de bu sistemleri tedarik etmek istiyor. Bizim ülke olarak en büyük avantajımız; bu alanlara çok daha erken yatırım yapıp belli bir olgunluğa gelmemiz. Tasarımı çok iyi bildiğimiz, bu sistemlerle ilgili ciddi tecrübemiz var. TSK'dan da ürünlerle ilgili geri besleme alabildiğimiz için, ürünlerimizin hepsi savaş alanında kendini ispatlamış ürünler. Elde edilen bu tecrübelerle, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünler üzerinde modifikasyonlar gerçekleştirmek, farklı ürünler geliştirmek de mümkün. STM olarak da bu anlamda çalışıyoruz. Sahadan gelen geri beslemelerle birlikte Boyga'nın birden fazla mühimmat bırakması gerektiğini değerlendiriyoruz. Bu, teknolojik olarak mümkün. Ama özelikle kullanım konseptine göre; dronun sessiz olması, görünmemesi gibi opsiyonlardan dolayı sürekli teknoloji geliştirmeye çalışıyoruz. Gelişen ihtiyaçlara göre, biz bu ailede yeni teknolojiler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.