Türkiye'nin ünlü holdingi aradı aradı bulamadı! 'Burada petrol var' deyip yeni süre istediler
Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama sürdürülürken bazı sondaj çalışmalarından olumlu sonuçlar çıkmıyor. Bu bağlamda flaş bir başvuru yapıldı.
Türkiye'nin birçok noktasında petrol arama sürdürülürken bazı sondaj çalışmalarından olumlu sonuçlar çıkmıyor. Bu bağlamda flaş bir başvuru yapıldı.
Çalık Holding'e bağlı Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ.'nin Siirt'teki arama faaliyetlerinin süresi doluyor. Şirket 'petrol var' düşüncesiyle yeni başvuruda bulundu.
Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti. ortaklığında süre uzatımı gündeme geldi. İki şirket, müştereken sahip oldukları petrol arama ruhsatı için MAPEG'e başvurdu.
Şirketler, Siirt sınırlarında bulunan AR/ÇPA-HPE/K/M48-a1, a2 ve a3 paftalarını kapsayan ruhsat süresini iki yıl daha uzatmayı hedefliyor.
Mücbir sebep kapsamında uzatılan mevcut sürenin 17 Mayıs 2026 tarihinde sona ereceği görülüyor. Ortaklık, bu tarihten itibaren geçerli olacak yeni uzatım için 16 Mart 2026 tarihinde dilekçesini iletti.. Başvuru süreci, 6491 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.
