Türkiye'nin tekstil devleri savunma sanayine yöneldi: Çılgınlar gibi iş yapıyorlar

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye hazır giyim sektörünün dünya pazarlarından aldığı pay 35 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 3'ün altına geriledi. Türkiye'nin bu alandaki en önemli rakipleri olan Çin, Bangladeş, Vietnam gibi ülkeler 2025'te çift haneli büyüdü. Tekstil, deri ve ayakkabı sektörlerinde faaliyet gösteren birçok firma sektör değiştirmeye başladı. Özellikle hükümet yetkilileriyle yapılan toplantılarda da savunma, havacılık ve uzay sanayisindeki sektörlere işaret edildiğini belirten sektör temsilcileri, üretim tesislerini bu alanlara döndürmek için kolları sıvadı. SAHA İstanbul ve Türk Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) gibi savunma-havacılık kümelerine üye olan şirketler bu ekosistemin parçası hâline geliyor.