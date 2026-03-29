Türkiye’nin TAYFUN hamlesine karşı harekete geçtiler! El ele verip, JSM ve NSM füzesi üretecekler
Avustralya, füze teknolojisinde dışa bağımlılığını bitirmek adına Almanya merkezli savunma devi TDW ile devasa bir iş birliğine imza attı. 850 milyon dolarlık yatırımla kurulacak yeni tesiste, F-35 uçakları ve destroyerler için hayati önem taşıyan JSM ve NSM füzelerinin harp başlıkları yerli olarak üretilecek. Hint-Pasifik bölgesindeki gerilim artarken alınan bu karar, Canberra yönetiminin vuruş gücünü ve tedarik zinciri güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.