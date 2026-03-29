Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’nin TAYFUN hamlesine karşı harekete geçtiler! El ele verip, JSM ve NSM füzesi üretecekler

Avustralya, füze teknolojisinde dışa bağımlılığını bitirmek adına Almanya merkezli savunma devi TDW ile devasa bir iş birliğine imza attı. 850 milyon dolarlık yatırımla kurulacak yeni tesiste, F-35 uçakları ve destroyerler için hayati önem taşıyan JSM ve NSM füzelerinin harp başlıkları yerli olarak üretilecek. Hint-Pasifik bölgesindeki gerilim artarken alınan bu karar, Canberra yönetiminin vuruş gücünü ve tedarik zinciri güvenliğini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Avustralya, Guided Weapons and Explosive Ordnance (GWEO) programı kapsamında füze üretiminde yerelleşme adımlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Avrupa merkezli savunma firmalarıyla yürütülen iş birlikleri, yalnızca üretimi değil; bakım, sürdürülebilirlik ve ömür döngüsü yönetimini de kapsıyor.

Atılan adımın, özellikle kırılgan küresel tedarik zincirlerine karşı dayanıklılığı artırması ve artan mühimmat talebine hızlı yanıt verilmesini sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, Hint-Pasifik bölgesinde yükselen gerilim ve azalan küresel mühimmat stokları nedeniyle bu girişimin kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor.

Projenin merkezinde, Almanya merkezli harp başlığı üreticisi TDW yer alıyor. MBDA Deutschland bünyesinde faaliyet gösteren TDW ile imzalanan Niyet Mektubu, özellikle Deniz Taarruz Füzesi (NSM) ve Müşterek Taarruz Füzesi (JSM) için kritik bileşenlerin üretimi ve bakımını kapsıyor.

TDW, MBDA Deutschland bünyesinde faaliyet gösteren ve gelişmiş harp başlığı teknolojileriyle bilinen bir şirket. Bu iş birliğiyle, TDW’nin delici ve parça tesirli gelişmiş harp başlığı teknolojisinin Avustralya’nın yerli üretim ekosistemine entegre edilmesi planlanıyor. Anlaşma kapsamındaki iki kritik sistem, Avustralya’nın mevcut ve gelecekteki deniz-taarruz kabiliyetinin temelini oluşturuyor:

NSM (Naval Strike Missile) yani Kongsberg Defence and Aerospace tarafından geliştirilen gemisavar füze, 185 km’nin üzerindeki menzili ve pasif görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığı ile öne çıkıyor. Radar izini minimize eden alçak irtifa uçuş profili sayesinde yüksek hayatta kalabilirlik sunuyor. Otonom hedef tanıma kabiliyeti ile karmaşık deniz hedeflerine karşı etkinlik sağlıyor.

NSM’nin havadan atılan versiyonu olan JSM (Joint Strike Missile) ise özellikle F-35 Lightning II ile tam uyumlu olacak şekilde geliştirildi. 275 km’nin üzerindeki menzili ve çift yönlü veri bağı sayesinde uçuş sırasında hedef güncelleme imkânı sunuyor. Dahili silah istasyonunda taşınabilmesi, platformun düşük görünürlük kabiliyetini korumasına olanak tanıyor.

Program kapsamında, Newcastle yakınlarında yaklaşık 850 milyon dolar değerinde bir üretim ve bakım tesisinin kurulması planlanıyor. Söz konusu yatırımın 137 milyon dolarlık bölümünün doğrudan harp başlığı üretimine, kalan kısmının ise bakım, entegrasyon ve lojistik altyapıya ayrılması öngörülüyor.

Hayata geçirilmesi planlanan yerli üretim altyapısının, Avustralya Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda mühimmat tedarik süreçlerinin hızlandırılması, uzun süreli operasyonlarda stok sürdürülebilirliğinin artırılması, deniz ve hava unsurlarının daha etkin ve kesintisiz kullanılması hedefleniyor. Özellikle Hobart-class destroyer platformları ile F-35A Lightning II savaş uçaklarının, bu altyapı sayesinde daha etkin bir şekilde idame edilmesi ve Avustralya’nın dağıtık, uzun menzilli taarruz kabiliyetinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23