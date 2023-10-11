Türkiye'nin tamamına acil uyarı! Tarih bile verildi! 1 yıl böyle yaşıyor! Eyvah ki ne eyvah

Halı böceği larvaları türden türe değişiklik göstermektedir. Tipik olarak larvalar kaba tüylere sahiptir, yaklaşık 5 mm uzunluğundadır ve ayrıca oval veya uzun bir şekle sahip olmaktadırlar, genellikle belirgin beyaz ve ten rengi çizgili kahverengi bir renktirler. Siyah halı böceği larvaları sarı renkte daha büyük ve daha koyu olma eğilimindedir. Vücuttaki ve kuyruktaki her iki türdeki tüyleri fark edilmektedir. Halı böceklerinin yoğun olarak görüldüğü zamanlar, yaşam döngüsü açısından bakıldığında, bu böceklerin en zarar verici olduğu zamandır. Bu, larvalar deri dâhil döşemeli eşyalar gibi hemen hemen her şeyi yemektedirler. Ölü böcekler ve kemirgenler, kıyafetler, evcil hayvan yemi, kırıntılar ve saçlarla beslenmektedirler. Bu aşamadaki larvalar, yiyecek kaynakları arayan bir bölgeden diğerine geçmektedirler. Bu, daha kolay tespit edilebilecekleri aşamadır. Böcekler yetişkin olduktan sonra polen ve nektarla beslenmektedirler, hatta tahıl bile yemektedirler. Yaygın olarak görülen halı böcekleri yetişkin böcekler haline geldiğinde, yaklaşık 3 ila 5 mm uzunluğundadırlar. Siyah başları ve kahverengimsi siyah kanatları bulunmaktadır.