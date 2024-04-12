Türkiye’nin lojistik devi rekor fiyata o ülkeye satıldı! Herkes şaşkın

Danimarkalı denizcilik ve lojistik firması DFDS, Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağını satın aldı. Bu satın alma ile Türkiye ve Avrupa'yı birbirine bağlayan Ekol Lojistik ağı, Danimarkalı DFDS şirketi bünyesine katılmış oldu. DFDS'nin yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz'deki feribot ağına karayolu taşımacılığını da eklemeyi planlıyor. Şirket, bu satın almanın, malların feribot, karayolu ve demiryolu ile treylerler halinde taşınması stratejisiyle uyumlu olduğunu vurguladı. DFDS CEO'su Torben Carlsen, "Türkiye'nin Avrupa için bir üretim merkezi olma rolü, tedarik zincirlerini son pazarlara yaklaştırdıkça gelecekte daha da güçlenecektir" şeklinde konuştu.