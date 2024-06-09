Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Atasever, bugün gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun ardından canlı yayında soruları yanıtladı. Uçuşun oldukça başarılı geçtiğini, bilimsel deneyler perspektifinden bakıldığında bütün objektiflerini yerine getirdiklerini belirten Atasever, şöyle devam etti: "Mikro yer çekiminden hemen önceki faz olan roket motorunun çalıştığı dönemdeki tecrübeyi ise gerçekten tarif etmesi güç. Çok yüksek bir takat ile 1 dakikalık bir süre içinde ses hızının 3 katı bir hıza erişmek ve etrafınızda bu hıza erişirken mavi gökyüzünün siyaha dönmesi tecrübesi gerçekten unutulmazdı. Onun hemen akabinde başlayan mikro yer çekimi koşuluysa son derece eğlenceliydi. Orada kendinizi oriyente etmeniz oldukça kolay, yumuşak hareketlerle yol alabiliyorsunuz. Bu tecrübeyi yaşamak da son derece keyifliydi. Tabii ki en özeli de dünyaya bakıp, o atmosferin farklı katmanlarını görmek, çıplak gözle bunu yaşayabilmekti." Atasever, uzay yolculuğunda beraberindeki eşyaya ilişkin ise şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile 19 Mayıs'ta gençlik buluşmamız kapsamında bir araya geldiğimizde kendisi bana bir saat hediye etmişti. Uzay yolculuğunda, operasyonlarda kullandığım saate ek olarak sağ kolumda da kendisinin bana takdim ettiği hediye vardı. Benim vatanımın bayrağı, 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya ilan edildiğimiz seramoni esnasında Cumhurbaşkanı'mızın hem Alper Gezeravcı'ya hem de bana ayrı ayrı teslim ettiği bayrak benimle beraberdi.