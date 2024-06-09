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Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

2024-06-09 02:18:49
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzay yolculuğunda Filistin'i uzaya taşıdı.

#1
Foto - Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Atasever, bugün gerçekleştirdiği "Yörünge Altı Araştırma Uçuşu"nun ardından canlı yayında soruları yanıtladı. Uçuşun oldukça başarılı geçtiğini, bilimsel deneyler perspektifinden bakıldığında bütün objektiflerini yerine getirdiklerini belirten Atasever, şöyle devam etti: "Mikro yer çekiminden hemen önceki faz olan roket motorunun çalıştığı dönemdeki tecrübeyi ise gerçekten tarif etmesi güç. Çok yüksek bir takat ile 1 dakikalık bir süre içinde ses hızının 3 katı bir hıza erişmek ve etrafınızda bu hıza erişirken mavi gökyüzünün siyaha dönmesi tecrübesi gerçekten unutulmazdı. Onun hemen akabinde başlayan mikro yer çekimi koşuluysa son derece eğlenceliydi. Orada kendinizi oriyente etmeniz oldukça kolay, yumuşak hareketlerle yol alabiliyorsunuz. Bu tecrübeyi yaşamak da son derece keyifliydi. Tabii ki en özeli de dünyaya bakıp, o atmosferin farklı katmanlarını görmek, çıplak gözle bunu yaşayabilmekti." Atasever, uzay yolculuğunda beraberindeki eşyaya ilişkin ise şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız ile 19 Mayıs'ta gençlik buluşmamız kapsamında bir araya geldiğimizde kendisi bana bir saat hediye etmişti. Uzay yolculuğunda, operasyonlarda kullandığım saate ek olarak sağ kolumda da kendisinin bana takdim ettiği hediye vardı. Benim vatanımın bayrağı, 29 Nisan 2023'te İstanbul TEKNOFEST'te hem Türkiye'ye hem de bütün dünyaya ilan edildiğimiz seramoni esnasında Cumhurbaşkanı'mızın hem Alper Gezeravcı'ya hem de bana ayrı ayrı teslim ettiği bayrak benimle beraberdi.

#2
Foto - Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Ana yurdum olan Azerbaycan'ın bayrağı benimle beraberdi. Bunlar yan yana, sırt sırtalardı. Onları da sarmalayan bir kefiye benimle birlikte, göğsümün üzerinde uzaya çıktı. Uzaya çıktığım zaman oradan yeryüzüne baktığımda, atmosferimizin kırılganlığı, ne kadar ince bir tabaka olduğunu gördüğümde, aslında bu yaşadığımız uzay gemisinin ne kadar kırılgan, kapalı, kendi içinde birbirine bağlı bir ekosistem olduğunu görme şansını birinci elden deneyimledim. Bu ekosistemi korumalı, bu ekosistem içinde yaşayan diğer mürettebat üyeleriyle de aslında barış içinde geçirmeliyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda ne yazık ki Filistin halkının yaşadığı eziyet, maruz kaldıkları bu korkunç durum, dünyamızın güzelliğinin hak etmediği bir durum. Bu uzay gemisinin içinde yaşayan mürettebat üyelerinin aslında milletlerin ve sınırların olmadığını görüp anlaması, belki bu tarz faciaların, acıların sona ermesini sağlayabilir. Bende böyle duygular yarattı. Özellikle onların bu zor dönemini ve acısını paylaştığımızı sembolize etmek adına kefiyeyi yanımda uzaya taşıdım."

#3
Foto - Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Atasever, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği Türk bayrağı ile annesinin memleketi olan Azerbaycan bayrağını da yanında götürdüğüne değinerek "Onlar şu anda çok acı verici bir durumdaki Filistin halkı için önemli olan kefiye ile yan yana duruyorlardı." dedi. Türkiye ile Azerbaycan için "İki devlet, bir millet" ifadesinin kullanıldığına işaret eden Atasever, bunu yansıtmak için iki ülkenin bayrağının da yan yana durduğunu anlattı. Atasever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği saat ile ailesi arkadaşlarından birçok kişisel eşyayı da götürdüğünü aktardı.

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Foto - Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Filistin'i uzaya taşıdı

Bu görevi gelecek nesiller için de yerine getirdiğini anlatan Atasever, şunları kaydetti: "Elbette, bu görevin ayrılmaz parçalarından biri araştırmalardı ancak asıl amaç bir sonraki nesli daha büyük, daha cesur hayaller kurmaya teşvik etmek. Bu yüzden onlara söyleyeceğim şey, kendiniz için gerçekten cesur hayaller seçmeye karar verin ve sonra bunları ulaşılabilir hedeflere dönüştürmek için gayretle ve stratejik olarak çalışın. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaktan fazlasıyla mutlu olurum."

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