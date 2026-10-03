Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonizmin tamamen materyalist bir yapıya büründüğünü vurgulayan Weiss, "Tanrı'ya tabi olmaktan, milliyetçiliğe geçiştir: Kendi devletine, kendi gurur duyduğu egemenliğine sahip olmak; birinci dünya ülkesi haline gelmek; olimpiyatlarda başarılı takımlara, Nobel Ödülü sahiplerine, dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmak; milletler arasında saygı gören bir ulus olmak. 'Milletler arasında bir millet' anlayışı, tamamen maddi bir güç ve fiziksel üstünlük kavramına dayanıyor. Bu, Tanrı'dan tamamen uzaklaşmak demektir. Oysa biz koruyucumuz olarak Tanrı'ya bakarız. Umudumuzu, özlemimizi ve O'na yakınlığımızı Tanrı'ya yöneltiriz. Siyonizm ise Tanrı ile bu yakınlığı tamamen terk edip bunun yerine bir toprak parçasına sahip olmayı koyuyor." diye konuştu.