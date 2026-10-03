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Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

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Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonizm karşıtı Haham Yisroel Dovid Weiss, İsrail'in Yahudileri bile öldürmeye başladığını ifade ederek Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi.

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#1
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Yahudilik ile Siyonizmin birbirinden tamamen farklı kavramlar olduğuna dikkat çeken Haham Weiss, "Ama gerçekte Yahudilik ile Siyon ve Siyonizm birbirinin taban tabana zıddıdır. Tamamen birbirleriyle çelişirler. Yahudiliği yaşayan ve soluyan herhangi biri, Siyonizmin Yahudilikle aynı şey olduğunu düşünebilmesine şaşırır." dedi.

#2
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Yahudiliğin 3 bin yıldan fazla bir süredir insanın Yüce Tanrı'ya tabi olması ve Tevrat'ın emirlerini kabul etmesi üzerine kurulu bir din olduğunu anlatan Weiss, şunları kaydetti:

#3
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

"Tevrat'ta, bir Yahudi ile Tanrı arasındaki ilişkiye dair yerine getirilmesi gereken pek çok hüküm vardır. Şabat'ı tutmak, Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığını ve yedinci gün dinlendiğini hatırlamak, bu nedenle Şabat gününde çalışmamak; yalnızca koşer yiyecekler yemek gibi, esas itibarıyla başkalarını doğrudan etkilemeyen yükümlülükler vardır. Bunun yanı sıra Tevrat'ın yaklaşık yarısı, insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenler. Bir insan çalmamalı, öldürmemeli, iyilik yapmalı, merhametli olmalıdır. 'Tanrı merhametli olduğu gibi, sen de merhametli ol' anlayışı, bir insanın diğer insanlara karşı sorumluluğunu ifade eder. Bizim yükümlülüğümüz budur. Dolayısıyla Tevrat, bütünüyle Tanrı'ya kulluk etmeyi ve ilahi olanla ilişkiyi kapsayan bir yaşam anlayışıdır."

#4
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonizmin tamamen materyalist bir yapıya büründüğünü vurgulayan Weiss, "Tanrı'ya tabi olmaktan, milliyetçiliğe geçiştir: Kendi devletine, kendi gurur duyduğu egemenliğine sahip olmak; birinci dünya ülkesi haline gelmek; olimpiyatlarda başarılı takımlara, Nobel Ödülü sahiplerine, dünyanın en güçlü ordusuna sahip olmak; milletler arasında saygı gören bir ulus olmak. 'Milletler arasında bir millet' anlayışı, tamamen maddi bir güç ve fiziksel üstünlük kavramına dayanıyor. Bu, Tanrı'dan tamamen uzaklaşmak demektir. Oysa biz koruyucumuz olarak Tanrı'ya bakarız. Umudumuzu, özlemimizi ve O'na yakınlığımızı Tanrı'ya yöneltiriz. Siyonizm ise Tanrı ile bu yakınlığı tamamen terk edip bunun yerine bir toprak parçasına sahip olmayı koyuyor." diye konuştu.

#5
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonistlerin devlet kurma hedefleri doğrultusunda hiçbir ahlaki sınır tanımadığını ve cinayet işlemekten çekinmediğini anlatan Haham Weiss çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Şimdi, istedikleri bu toprak parçası üzerinde bir devlet kurma hedeflerini gerçekleştirmek için, Tanrı'yı temelden reddettikleri için, ahlaki sınırları da kalmıyor. Siyonist bir devlet, kendi devletlerini kurma hedefinin önünde kim durursa dursun onu öldürmeye hazır. Filistinliler olsun, Lübnanlılar, Suriyeliler, İranlılar ya da Yahudiler olsun! Önlerinde duran hangi Yahudi olursa olsun onları da katlettiler. Hahamları öldürdüler, bizim liderlerimize suikast düzenlediler. Bunu daha ilk günden yaptılar." dedi.

#6
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonizmin yalnızca 140-150 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek bu ideolojinin kurucularını sert bir dille eleştiren Weiss, "Burada 3 bin yıldan fazla süredir insanların uğruna yaşadığı ve uğruna öldüğü bir dinden söz ediyoruz. İnsanlar, Şabat'ı tutmaları engellenmeye çalışıldığında ya da başka herhangi bir Yahudi geleneğini, örneğin sünneti yerine getirmeleri yasaklandığında hayatlarını vermeye hazırdılar. Yahudi olarak gururla öldüler. Buna karşılık Siyonizm, yalnızca 140 yıllık bir hareket ve Tanrı'dan nefret eden insanların oluşturduğu bir hareket. Theodor Herzl, Ben-Gurion, Ze'ev Jabotinsky... Bütün başbakanlarını sıralayabilirsiniz. Bu insanların hiçbiri Şabat'ı tutmuyordu. Bazıları bunu açıkça ve gururla yapmıyordu, bazıları ise kimliğini gizlemeye çalışıyordu." ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Siyonistlerin işlediği cinayetlere tarihi bir örnek veren Weiss, 1924 yılında öldürülen Dr. de Haan suikastına dikkat çekerek şunları söyledi: "Belki de ilk ünlü 'şehit', 1924 yılında öldürülen Dr. de Haan'dı. Kendisi şöyle diyordu: 'İngiltere'ye, Parlamento'ya gideceğim ve Filistin'de yüzlerce yıldır yaşayan Yahudi toplumunun, Avrupa'dan gelen bu Siyonistlerin aksine, bu işgali istemediğini, İsrail Devleti kurulmasını istemediğini anlatacağım.' 'Oraya gideceğim' dedi. Fakat gitmesinden birkaç gün önce ve bunu gururla duyurdukları bir dönemde, bugün İsrail ordusu olarak bilinen Haganah onu Kudüs'teki Şaare Zedek Hastanesi'nin önünde, şehrin sokaklarında suikast düzenleyerek öldürdü."

#8
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Programın sunucusu Revaha Kaman'ın Türkiye ve Türk halkı hakkındaki sorusu üzerine Türkiye'ye olan derin sevgisini dile getiren Weiss, "Türkiye konusunda kendimi tutuyorum ve sürekli Türkiye'den söz etmemeye çalışıyorum. Çünkü Sukkot Bayramı'nda, yılda bir kez dışarı çıkarız. Tanrı'nın bizi Mısır'dan çıkardığını ve çölde yolculuk ederken bizi koruduğunu hatırlamak için bunu yaparız. Dışarıda küçük bir kulübe kurar, onu güzel süslerle donatırız. Benim Sukka'mda Türkiye'den getirilmiş ve astığım pek çok şey var ve bunlar hakkında konuşuyoruz. Daha önce de söylediğim gibi, eşimin 14 kuşak önceki büyük büyük dedesi orada defnedilmiş." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

Osmanlı İmparatorluğu'nun ve günümüzde Türkiye'nin Yahudilere yönelik tutumundan övgüyle bahseden Haham Weiss, "Tanrı'nın emri gereği Osmanlı İmparatorluğu'nun Yahudilere yaptığı iyilikleri hatırlıyoruz. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hatırlıyoruz. Kendisiyle birkaç kez görüştüm. Her zaman gülümseyerek, Yahudilere ve Yahudi dinine saygı göstererek karşılıyor. Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Tanrı orayı refah ve bollukla kutsasın. Huzur içinde ve güvenli bir şekilde oraya gelmek isteriz. Yakında yeniden gelmeyi çok isteriz. Ben oraya her zaman gitmeyi seviyorum. Ve özgür bir Filistin'i oradan kutlamayı umuyoruz." dedi.

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Yorumlar

Cevdet küçük

Bu yahudiye selamün aleyküm. Allah cc. Doğruya ulaştırsın. Amin inşallah

Ibrahim

Yazıyı okuyunca şu cümle çok dikkatimi çekti “Tanrı'ya tabi olmaktan, milliyetçiliğe geçiştir” siyonizm ne kadar da Cumhur ittifakını hatırlatıyor.
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