Dovid Weiss 'Tevrat'a ters işler yapıyorlar' dedi! Türkiye'ye mesaj gönderdi: Tanrı orayı bollukla kutsasın

"Tevrat'ta, bir Yahudi ile Tanrı arasındaki ilişkiye dair yerine getirilmesi gereken pek çok hüküm vardır. Şabat'ı tutmak, Tanrı'nın dünyayı altı günde yarattığını ve yedinci gün dinlendiğini hatırlamak, bu nedenle Şabat gününde çalışmamak; yalnızca koşer yiyecekler yemek gibi, esas itibarıyla başkalarını doğrudan etkilemeyen yükümlülükler vardır. Bunun yanı sıra Tevrat'ın yaklaşık yarısı, insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenler. Bir insan çalmamalı, öldürmemeli, iyilik yapmalı, merhametli olmalıdır. 'Tanrı merhametli olduğu gibi, sen de merhametli ol' anlayışı, bir insanın diğer insanlara karşı sorumluluğunu ifade eder. Bizim yükümlülüğümüz budur. Dolayısıyla Tevrat, bütünüyle Tanrı'ya kulluk etmeyi ve ilahi olanla ilişkiyi kapsayan bir yaşam anlayışıdır."