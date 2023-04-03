Türkiye'nin her köşesinden rağbet görüyor! Bu mahallenin yüzde 98'i geçimini böyle sağlıyor

Koronavirüs salgını dolayı geçtiğimiz yıllarda umduğunu bulamayan Aydınlı romanlar yaz sezonu hazırlıkları için vites yükseltti. Yeni sezondan umutlu olan romanlar, yeni sezon için ellerindeki ürünleri işliyor. Romanlar genellikle sahil kesimlerini güzelleştiren ve hayatın her alanında kullanılan bambu, hasır, kamış ve rattan gibi malzemeden yapılan birçok ürün için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Geçiminin yüzde 98'inin kargı örme işinden kazanıldığı Ilıcabaşı Mahallesi'nde romanlar evlerini atölye gibi kullanıyor. İlerleyen yaşına rağmen çocuklarına yardım ettiğini ifade eden 67 yaşındaki Güler Kurt, "Gün içerisinde kargıları temizliyorum. Akşam olunca da bağlıyoruz. 5-10 gün sonra da elimizdeki kargılar bitince götürüyorlar. Kendi işimizi yapıyoruz. 20 dakika işin başına oturuyorum bir süre sonra ara veriyorum. Oğlum için çalışıyorum. Başkanına çalışmamam bu saatten sonra. Bu işi severek yapıyoruz. Sepet, kitap rafı, pazar sepeti ve bunun gibi şeyler yapılıyor" dedi.