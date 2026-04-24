Türkiye'nin havacılık devi duyurdu: Çekildik
Geçtiğimiz sene Hindistan'ın yaptırımları sonucu ülkeden çıkmak zorunda kalan Çelebi Hava Servisi A.Ş.'den KAP'a önemli bir bildirim geldi.
Çelebi Hava Servisi A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı duyuruda, Tanzanya’nın Dar Es Salaam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı’ndaki imtiyaz sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle, bu pazardaki yer hizmetleri ve hava kargo faaliyetlerine devam edilmeyeceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada: “Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Celebi Tanzania Aviation Services Ltd., Tanzanya’nın Dar Es Salaam şehrinde bulunan Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı’nda yer hizmetleri ve hava kargo hizmetleri sunmaktadır.
Söz konusu iştirakin faaliyet gösterdiği havalimanına ilişkin imtiyaz (concession) sözleşmesinin süresinin sona ermesi ve mevcut faaliyet yapısının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi sonucunda, Şirketimizin uzun vadeli değer yaratma stratejisi kapsamında ilgili pazarda mevcut yapı altında faaliyetlere devam edilmeyecektir. Söz konusu iştirakin Şirketimizin konsolide finansal tabloları içerisindeki payı sınırlı olup, 31.12.2025 tarihli finansal veriler itibarıyla toplam hasılat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 0,2 (binde 2), toplam aktifler içerisindeki payı yaklaşık yüzde 0,5 (binde 5), dönem kârımızın içindeki zarar etkisi ise yüzde -2,1 (yüzde -2,1) seviyesindedir. Bu kapsamda söz konusu gelişmenin Şirketimizin konsolide finansal tabloları ve kârlılığı üzerinde önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Şirketimiz, Avrupa, Asya ve Afrika’daki güçlü operasyonel varlığını sürdürmekte olup, Afrika kıtasındaki büyüme stratejisi kapsamında, Kenya pazarına girişimizin ardından, uzun vadeli değer yaratma yaklaşımımızı destekleyecek diğer fırsatlara ilişkin değerlendirme ve takip çalışmalarını da sürdürmektedir.
Şirketimizin diğer ülkelerdeki faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmekte olup, yüksek hizmet kalitesi ve operasyonel mükemmeliyet anlayışı ile paydaşlarına değer yaratmaya devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.
