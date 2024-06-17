Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Bölgeyi ziyaret eden Burak Kahveci, "Gerçekten de isminin hakkını veriyor saklı bir kent. Güzel bir manzarası var. Bölgenin çamur olması, yollarının asfalt olmamasından dolayı biraz yorgunluk oluyor. Umarım daha güzel bir ulaşım sağlanır. Çünkü burası turizm noktası olacak güzelliklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.