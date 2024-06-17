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Yaşam
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Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

2024-06-17 16:21:58
Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Düzce'de bulunan Saklıkent Şelalesi güzelliği ve doğasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

#1
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Düzce'ye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Saklıkent Şelalesi, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar Köyü sınırları içerisinde kalan ve adı gibi saklı bir güzelliği bulunan Şelale güzelliği ile ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

#2
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Yaz ayları öncesinde son bakımları yapılan Saklıkent Şelalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce'nin keşfedilmesi gereken doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

#3
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Yaklaşık 10 yıl önce keşfedilen şelalede bakanlık tarafından peyzaj düzenleme çalışmaları yapılırken, şelale tüm yol yorgunluğunu alması ile biliniyor.

#4
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

Bölgeyi ziyaret eden Burak Kahveci, "Gerçekten de isminin hakkını veriyor saklı bir kent. Güzel bir manzarası var. Bölgenin çamur olması, yollarının asfalt olmamasından dolayı biraz yorgunluk oluyor. Umarım daha güzel bir ulaşım sağlanır. Çünkü burası turizm noktası olacak güzelliklerden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

#6
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

#7
Foto - Türkiye'nin gizli cenneti: Saklıkent Şelalesi

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