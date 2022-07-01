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Ekonomi
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Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu

2022-07-01 13:14:34
Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu

Forbes dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listeye Türk isimler de girdi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...

#1
Foto - 10- HAMDİ AKIN Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

10- HAMDİ AKIN Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929

#2
Foto - 9 - SEMAHAT SEVİM ARSEL Serveti: 1.6 milyar dolar Forbes sıralaması: 1818

9 - SEMAHAT SEVİM ARSEL Serveti: 1.6 milyar dolar Forbes sıralaması: 1818

#3
Foto - 8- İBRAHİM ERDEMOĞLU Serveti: 1.8 milyar dolar Forbes sıralaması: 1645

8- İBRAHİM ERDEMOĞLU Serveti: 1.8 milyar dolar Forbes sıralaması: 1645

#4
Foto - 7- NİHAT ÖZDEMİR Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

7- NİHAT ÖZDEMİR Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

#5
Foto - 6- SEZAİ BACAKSIZ Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

6- SEZAİ BACAKSIZ Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579

#6
Foto - 5- FİLİZ ŞAHENK Serveti: 2.2 milyar dolar Forbes sıralaması: 1397

5- FİLİZ ŞAHENK Serveti: 2.2 milyar dolar Forbes sıralaması: 1397

#7
Foto - 4- ERMAN ILICAK Serveti: 2.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 1341

4- ERMAN ILICAK Serveti: 2.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 1341

#8
Foto - 3- HAMDİ ULUKAYA Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292

3- HAMDİ ULUKAYA Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292

#9
Foto - 2- FERİT ŞAHENK Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292

2- FERİT ŞAHENK Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292

#10
Foto - 1- MURAT ÜLKER Serveti: 4.7 milyar dolar Forbes sıralaması: 601

1- MURAT ÜLKER Serveti: 4.7 milyar dolar Forbes sıralaması: 601

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