2022-07-01 13:14:34 Türkiye'nin en zengin ismi belli oldu
Forbes dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listeye Türk isimler de girdi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...
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Forbes dünyanın en zengin isimlerini açıkladı. Listeye Türk isimler de girdi. İşte Türkiye'nin en zengin 10 ismi...
10- HAMDİ AKIN Serveti: 1.5 milyar dolar Forbes sıralaması: 1929
9 - SEMAHAT SEVİM ARSEL Serveti: 1.6 milyar dolar Forbes sıralaması: 1818
8- İBRAHİM ERDEMOĞLU Serveti: 1.8 milyar dolar Forbes sıralaması: 1645
7- NİHAT ÖZDEMİR Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579
6- SEZAİ BACAKSIZ Serveti: 1.9 milyar dolar Forbes sıralaması: 1579
5- FİLİZ ŞAHENK Serveti: 2.2 milyar dolar Forbes sıralaması: 1397
4- ERMAN ILICAK Serveti: 2.3 milyar dolar Forbes sıralaması: 1341
3- HAMDİ ULUKAYA Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292
2- FERİT ŞAHENK Serveti: 2.4 milyar dolar Forbes sıralaması: 1292
1- MURAT ÜLKER Serveti: 4.7 milyar dolar Forbes sıralaması: 601
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