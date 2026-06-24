Türkiye’den gördüler, “İlla biz de yapacağız” dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA “ASFAR”la gökyüzünü fethetti

Azerbaycan savunma sanayi şirketi DEFTECH, yerli mühendislik ürünü olan jet motorlu insansız hava aracı ASFAR ile havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. İlk test uçuşunda hem kalkış hem de otonom iniş aşamalarını kusursuz bir şekilde tamamlayan ASFAR, yüksek hızı ve operasyonel manevra kabiliyetiyle bölgesel dengeleri değiştirecek bir güç olarak ortaya çıktı. Azerbaycan’ın savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını bitirme vizyonunun sembolü olan jet motorlu İHA, keşif ve taarruz görevlerinde ordu envanterinin yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.