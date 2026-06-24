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Türkiye’den gördüler, "İlla biz de yapacağız" dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA "ASFAR"la gökyüzünü fethetti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türkiye’den gördüler, “İlla biz de yapacağız” dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA “ASFAR”la gökyüzünü fethetti

Azerbaycan savunma sanayi şirketi DEFTECH, yerli mühendislik ürünü olan jet motorlu insansız hava aracı ASFAR ile havacılıkta yeni bir dönemin kapısını araladı. İlk test uçuşunda hem kalkış hem de otonom iniş aşamalarını kusursuz bir şekilde tamamlayan ASFAR, yüksek hızı ve operasyonel manevra kabiliyetiyle bölgesel dengeleri değiştirecek bir güç olarak ortaya çıktı. Azerbaycan’ın savunma sanayiindeki dışa bağımlılığını bitirme vizyonunun sembolü olan jet motorlu İHA, keşif ve taarruz görevlerinde ordu envanterinin yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor.

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Foto - Türkiye’den gördüler, "İlla biz de yapacağız" dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA "ASFAR"la gökyüzünü fethetti

Tasarımından yazılımına kadar titiz bir mühendislik süreciyle hayata geçirilen ASFAR, gerçekleştirdiği ilk uçuş testinde havacılık otoritelerinden tam not almayı başardı. Kalkış aşamasında jet motorunun sağladığı yüksek itki gücüyle kısa sürede irtifa kazanan yerli İHA, havada kaldığı süre boyunca tüm sistemlerinin uyum içerisinde çalıştığını kanıtladı.

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Foto - Türkiye’den gördüler, "İlla biz de yapacağız" dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA "ASFAR"la gökyüzünü fethetti

Test uçuşunun en kritik aşaması olan iniş safhasında ise ASFAR, otonom yeteneklerini sergileyerek kalkış yaptığı piste büyük bir hassasiyetle teker koydu. Bu başarılı uçuş, Azerbaycan’ın insansız hava platformları alanında sadece bir operatör değil, aynı zamanda stratejik bir üretici olma yolunda attığı kararlı adımları pekiştirdi.

#3
Foto - Türkiye’den gördüler, "İlla biz de yapacağız" dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA "ASFAR"la gökyüzünü fethetti

ASFAR, sahip olduğu gelişmiş aerodinamik yapısı ve jet motoru sayesinde hem keşif-gözetleme hem de ani müdahale görevlerinde yüksek performans sunmayı hedefliyor. Bölgesel güvenlik dengelerinde Azerbaycan’ın elini güçlendiren bu teknolojik hamle, DEFTECH şirketinin mühendislik kapasitesini de uluslararası standartların üzerine taşıyor.

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Foto - Türkiye’den gördüler, "İlla biz de yapacağız" dediler! Dost ve kardeş ülke, jet motorlu İHA "ASFAR"la gökyüzünü fethetti

Azerbaycanlı yetkililer, ASFAR projesinin sadece bir başlangıç olduğunu ve bu jet motorlu İHA platformunun yakın gelecekte daha gelişmiş varyantlarıyla ordu envanterinde kilit rol oynayacağını belirtiyor. Bu önemli gelişme, Azerbaycan’ın savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltma vizyonunun bir simgesi olarak havacılık tarihindeki yerini aldı.

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