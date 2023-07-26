Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti

İbrahim Halil Çelik ise, "Ben başka şehirde yaşıyorum. Ancak hemen hemen her hafta işlerim için Ankara'ya gelip giderim. 4 buçuk yıldır Ankara'da değişen hiçbir şey görmedim. Ankara'ya tek bir çivi çakmadı. Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına kapılıp Ankara'ya hizmet etmesi gerekirdi. 'Halkı düşünüyorum, gençleri düşünüyorum' diyen bir kişi halkın sırtına böyle bir zammı yükleyemez. Diğer şehirlerde toplu ulaşım ucuzken burada pahalı olması doğru değil. Herkes aynı yakıtı kullanıyor hemen hemen aynı yedek parçayı kullanıyor. Girdi maliyeti onlara pahalı değil de Ankara'ya mı pahalı." şeklinde konuştu. Kadir Kılıç, "Belediye çalışmıyor. Ben oturduğum semtte ulaşım sorunu yaşıyorum. Saatte bir otobüs geliyor. İki vasıta değiştirmek zorundayım. Benim son zamla beraber günlük yol ücretim 40 liraya geliyor. Devletimiz zam yapıyor tam rahatladık diyoruz hafif bir yüzümüz gülüyor. Bir bakıyoruz ulaşıma zam, suya zam vs. Şu anda cebime giren paranın yarısını ulaşıma vereceğim. Belediye vatandaşına hizmet etmekle yükümlüdür. Vatandaşını mağdur etmek için iş yapmaz hiçbir belediye. Yavaş seçimden önce ulaşım konusunda birçok vaat vermişti. Verdiği vaatler ne oldu. Otobüslerin klimalarını bile çalıştırmaktan aciz bir yönetimden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.