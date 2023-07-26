2023-07-26 10:45:34 Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti
Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nden 4 milyar TL'lik borçlanma yetkisi isteyen Yavaş, söz konusu borçlanma yetkisi reddedilince faturayı Ankaralılar'a kesti. AK Parti Hükümeti tarafından vatandaşın alım gücünü yükseltmek ve enflasyonun etkilerini azaltmak adına 2 yılda 4 kere asgari ücrete zam yapılırken zamları fırsata çevirmeye çalışan Mansur Yavaş ise toplu ulaşımda fahiş fiyat uygulamaya başlayarak Ankaralılar'ın bütçelerini zorlamaya başladı.