Türkiye’nin en obez kenti belli oldu: O ilde diyet yapmak mümkün değil! En fit şehrimiz ise bakın hangisi! İşte şaşırtan sonuçlar

"Türkiye Obezite Araştırma Derneği’nin (TOAD) verilerine göre en obez il Adana olarak görünmektedir. En fit il ise Erzurum’dur. Adana’nın, obezitenin en sık görülen il olmasının sebebi gece yeme alışkanlığının, mutfağının zengin olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Hastalarımıza obeziteden korunma anlamında düzenli spor yapmalarını, düzenli fiziksel aktivite bulunmalarını ve düzenli beslenmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz." 200 kiloya ulaşan ve haftaya obezite ameliyatı olacak Recep Haydutlu isimli hasta ise Adana’nın diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını söyledi. Haydutlu, "Daha önce diyetisyene gidip kilo vermeyi denedim, spor yaptım ancak başaramadım. Boğazı kesemediğim için şimdi ameliyata karar verdim. Yörük milletindeniz, boğazı kesmek bizde zor. Gece gündüz fark etmeden devamlı yiyoruz. Öğlen Adana Kebap, akşam şırdan, şalgam ve birçok tatlı yiyoruz. Durmuyoruz yani devamlı yiyoruz. O nedenle de sürekli kilo alıyoruz. Adana diyet yapmak için uygun bir şehir değil, en iyi çözüm ameliyat. Ameliyat olduktan sonra inşallah fit olup rahatlayacağız" dedi.