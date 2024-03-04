2024-03-04 16:05:24 Türkiye’nin en obez kenti belli oldu: O ilde diyet yapmak mümkün değil! En fit şehrimiz ise bakın hangisi! İşte şaşırtan sonuçlar
DSÖ'nün 4 Mart Dünya Obezite Günü dolayısıyla açıkladığı verilere göre, Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada yer alıyor. Konuyla ilgili TOAD'ın da açıkladığı verilerde Türkiye'nin en obez ili Adana olurken, en fit il ise Erzurum oldu. Gece yemek kültürünün yaygın olduğu Adana'da uzmanlar vatandaşları spor yapmaları konusunda uyarırken, vatandaşlar ise kentin diyet yapmak için uygun bir şehir olmadığını belirtiyor.