2024-08-16 12:21:58 Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı
TÜİK tarafından yayınlanan yaşam memnuniyet raporları, hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli bilgiler verdi.
TÜİK tarafından yayınlanan yaşam memnuniyet raporları, hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli bilgiler verdi.
Birçok şehir için yaşam memnuniyeti yüzdesi farklı olsa da, 81 il arasından 10 şehir "daha fazla mutlu" oldu.
İşte 10 şehrin bulunduğu o liste...
10- ŞIRNAK - Şırnak, q.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.
9 - SİİRT
331.70 nüfusuyla Siirt, q.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.
8 - UŞAK
Uşak, r.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.
7 - DÜZCE
395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, r.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.
6 - ÇANKIRI
Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. s.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.
5 - KÜTAHYA
279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, s.76 oranla mutlu bir şehir.
4 - KIRIKKALE
Kırıkkale, u.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.
3 - BAYBURT
81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. u.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.
2 - AFYONKARAHİSAR
Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, v.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.
1 - SİNOP
Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. w.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.
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