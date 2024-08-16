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Yaşam
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Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

2024-08-16 12:21:58
Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

TÜİK tarafından yayınlanan yaşam memnuniyet raporları, hangi şehrin daha "mutlu" olduğuna dair önemli bilgiler verdi.

#1
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Birçok şehir için yaşam memnuniyeti yüzdesi farklı olsa da, 81 il arasından 10 şehir "daha fazla mutlu" oldu.

#2
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

İşte 10 şehrin bulunduğu o liste...

#3
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

10- ŞIRNAK - Şırnak, q.36 oranıyla en fazla mutlu insanın yaşadığı 10 şehir. Şehrin nüfusu ise 537 bin 672.

#4
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

9 - SİİRT

#5
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

331.70 nüfusuyla Siirt, q.65 ile listenin 9. sırasında yer alıyor.

#6
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

8 - UŞAK

#7
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Uşak, r.34'lük mutluluk oranı ile 8. sırada yer alıyor. Nüfusu ise; 369.433.

#8
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

7 - DÜZCE

#9
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

395.979 kişilik nüfusuyla Düzce, r.77'lik mutluluk oranıyla listenin 7. sırasında bulunuyor.

#10
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

6 - ÇANKIRI

#11
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Çankırı, 216.312 olan nüfusunun yanı sıra mutluluk oranıyla listenin 6. sırasında. s.5 olan bu oran ile birçok ili geride bırakıyor.

#12
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

5 - KÜTAHYA

#13
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

279 bin 367'lik nüfusuyla listenin beşinci sırada yer alan Kütahya, s.76 oranla mutlu bir şehir.

#14
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

4 - KIRIKKALE

#15
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Kırıkkale, u.48'lik oranla Türkiye'nin en mutlu 4. şehri oluyor. Şehrin nüfusu ise 271.92.

#16
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

3 - BAYBURT

#17
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

81.910'luk nüfusuyla Türkiye'nin en az nüfusa sahip illerinden biri olan Bayburt, aynı zamanda en mutlu insanların yaşadığı 3. şehir. u.91 oranıyla en mutlu iller sıralamasında da üst sıralarada yerini alıyor.

#18
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

2 - AFYONKARAHİSAR

#19
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Türkiye'nin en mutlu "ikinci şehri" olan Afyonkarahisar, v.43 oranla öne çıkıyor. Şehrin nüfusu ise 736.912.

#20
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

1 - SİNOP

#21
Foto - Türkiye'nin en mutlu şehri şaşırttı

Sinop, hem Karadeniz'in hem de Türkiye'nin en mutlu ili olarak "huzurun başkenti" denilebilecek kadar yüksek bir orana sahip. w.66'lık mutluluk oranıyla ilk sıraya yerleşen şehir, tam 80 ili geride bırakıyor. Şehrin nüfusu ise 216.460.

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