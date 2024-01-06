2024-01-06 15:52:50 Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!
Türkiye'nin doğal güzelliğiyle hayran bırakan Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, her yıl yüz binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. İnsan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede araştırma yapmaya karar veren akamisyenler bölgeyi incelemeye aldıktan sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. 2 yıl süren çalışma sonucunda ziyaretçilerin, buradaki doğal dengeyi bozdukları belirtildi. Araştırmada, “Konaklama amaçlı yapılan bungalovlar ve asfalt yol, göllerin bulunduğu mutlak korumaya alınmış doğal alanlarda insan eyleminden kaynaklanan tehlike etkilerini arttırmıştır. Büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür” denildi. Sulak alanları bozulan, tahribata uğrayan milli park, yeterince korunmazsa yakında çok daha kötü bir son bekliyor olabilir.