Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

2 yıl süren çalışmanın ardından hazırlanan bilimsel makalede Yedigöller’de yapılan asfalt ve taş kaplama ile kamp ve doğa aktivitelerine dikkat çekilerek, “Doğa, kamp, eğlence aktivitelerin artması, son 10-15 yılda konaklama amaçlı çok sayıda bungalovun yapılması, milli park girişine kadar asfalt yol ve göller korumaya ayrılmış alanda ise taş kaplamalı yolların yapılması ile günlük ziyaretçi sayısının artması, alanda insan eylemi tehlikelerini arttırmıştır. Hassas bir habitat olan sucul toplum başta olmak üzere çamur, su ihtiyacı duyan bitkiler ve orman toplumu ve habitatlarında büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür. Tahrip olmuş alanlarda acilen çevreyle ilgili yenilemeye gidilmelidir” denildi.