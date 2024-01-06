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Türkiye
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Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

2024-01-06 15:52:50
Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Türkiye'nin doğal güzelliğiyle hayran bırakan Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, her yıl yüz binlerce ziyaretçinin akınına uğruyor. İnsan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede araştırma yapmaya karar veren akamisyenler bölgeyi incelemeye aldıktan sonra korkunç gerçek ortaya çıktı. 2 yıl süren çalışma sonucunda ziyaretçilerin, buradaki doğal dengeyi bozdukları belirtildi. Araştırmada, “Konaklama amaçlı yapılan bungalovlar ve asfalt yol, göllerin bulunduğu mutlak korumaya alınmış doğal alanlarda insan eyleminden kaynaklanan tehlike etkilerini arttırmıştır. Büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür” denildi. Sulak alanları bozulan, tahribata uğrayan milli park, yeterince korunmazsa yakında çok daha kötü bir son bekliyor olabilir.

#1
Foto - Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Prof. Dr. Necmi Aksoy, Doç. Dr. Engin Eroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Nihan Koçer ve Dr. Öğr. Üyesi Neval Güneş Özkan, insan faaliyetlerinin Yedigöller Milli Parkı'nın doğal dengesine etkisi üzerine çalışma yaptı. 5 akademisyenin 2022 yılında başlattıkları, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından da desteklenen çalışma, milli parka gelen yoğun tatilci sayısının Yedigöller’in eşsiz doğasını etkilediğini ortaya koydu.

#2
Foto - Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

2 yıl süren çalışmanın ardından hazırlanan bilimsel makalede Yedigöller’de yapılan asfalt ve taş kaplama ile kamp ve doğa aktivitelerine dikkat çekilerek, “Doğa, kamp, eğlence aktivitelerin artması, son 10-15 yılda konaklama amaçlı çok sayıda bungalovun yapılması, milli park girişine kadar asfalt yol ve göller korumaya ayrılmış alanda ise taş kaplamalı yolların yapılması ile günlük ziyaretçi sayısının artması, alanda insan eylemi tehlikelerini arttırmıştır. Hassas bir habitat olan sucul toplum başta olmak üzere çamur, su ihtiyacı duyan bitkiler ve orman toplumu ve habitatlarında büyük bozulmalar ve tahribatların oluştuğu görülmüştür. Tahrip olmuş alanlarda acilen çevreyle ilgili yenilemeye gidilmelidir” denildi.

#3
Foto - Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Milli parkta yapılan aktivitelerin artmasının sulak yaşamın bozulmasına neden olduğunun vurgulandığı makalede, eğlence aktivitelerinin taşıma kapasitesine göre yeniden planlanması gerektiği uyarısı yapılarak, “Özellikle yaz aylarında, deniz dili otunun saf ve baskın olarak artması, Yedigöller’de bulunan Büyükgöl, Deringöl ve Nazlıgöl’de mevsimsel kaynaklı olarak göl yüzeyinde su akışını azaltarak, çökel oluşumuna ve parçacık birikimine neden olmaktadır.

#4
Foto - Türkiye'nin en güzel milli parklarından biri... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Yaz aylarında başta balıkçılık ve kampçılık olmak üzere aktivitelerin artması bu aylarda alanda sulak yaşamın bozulmasını arttırmaktadır. Sulak yaşamın bozulmasındaki artış da gölün su kalitesinin bozulmasına ve yaygın bitki kompozisyonunun değişmesine neden olmaktadır. Su döngüsü ile birlikte eğlence aktivitelerin taşıma kapasitesine göre yeniden planlanması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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