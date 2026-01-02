  • İSTANBUL
Türkiye'nin dört bir yanından altın çıkaran Ahlatçı Holding'le ilgili beklenmedik karar: Askıya alındı
Ahlatcı Altın'ın maden ruhsatı görüşmeleri beklenmedik şekilde sonuçsuz kaldı. İşte detaylar...

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin, AHGAZ ve ENERY bünyesinde değerlendirdiği dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik yürüttüğü görüşmeler anlaşma sağlanamadan sonuçlandı.

Şirketin sahibi konumundaki Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla sürecin sona erdiğini duyurdu.

Açıklamada, "Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır"ifadelerine yer verildi.

Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında maden ruhsatlarına ilişkin olarak Demir Export ile birlikte Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile temas halinde olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Ancak yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığı ve taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı bildirildi.

