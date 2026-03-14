Türkiye’nin akıllı mayını ava çıkıyor! “Malaman” sıfırdan, “UÇA” havadan dalıp feleklerini şaşırtacak
İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınlarla dünya deniz trafiğini felç etmesinin ardından, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli akıllı dip mayını Malaman tüm dikkatleri üzerine çekti. Deniz tabanında 100 metre derinlikte tamamen görünmez olan bu teknoloji harikası, sahip olduğu akıllı sensörler sayesinde hedef gemiyi ses ve titreşiminden tanıyarak dost unsurlara zarar vermeden sadece düşmanı imha ediyor. Basınç ve manyetik iz analizi yapabilen Malaman, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yetki alanlarında aşılmaz bir su altı kalkanı oluşturmaya hazırlanıyor.