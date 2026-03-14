  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran savaşı devam ederken, Türkiye komşu ülkeyle sessiz sedasız anlaştı: Yenisi açılıyor Hasat sezonu bitiyor! Bahçede 35 lira, tezgahta 160 lira İslam Memiş’ten yatırımcılara kritik uyarı! ‘Bu fırsat kaçmaz' Orta Doğu yanarken Türkiye’den bomba petrol hamlesi: Tamı tamına 5 katına çıkarıldı 500 bin TL altı elektrikli SUV, satışa çıkar çıkmaz kapış kapış gitti! 3 saatte tam 27 bin sipariş aldı Türkiye’nin akıllı mayını ava çıkıyor! “Malaman” sıfırdan, “UÇA” havadan dalıp feleklerini şaşırtacak Kozan'da hazırlıklar başladı! Bayramın kokusu mutfaklardan yükseliyor Uzmanlardan o şehit için kritik deprem uyarısı Kibirli İngilizler bile sonunda gerçeği kabul etti: “Bunu yapacak tek güç Türkiye! Kör düğümü sadece Erdoğan çözebilir” İbrahim Karagül’den olay çıkış: “Sıra Türkiye’ye gelirse İsrail diye bir devlet kalmaz! Ege’den Tel Aviv’e kadar alırız”
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin akıllı mayını ava çıkıyor! "Malaman" sıfırdan, "UÇA" havadan dalıp feleklerini şaşırtacak

İran’ın Hürmüz Boğazı’na döşediği mayınlarla dünya deniz trafiğini felç etmesinin ardından, Türk mühendislerinin geliştirdiği milli akıllı dip mayını Malaman tüm dikkatleri üzerine çekti. Deniz tabanında 100 metre derinlikte tamamen görünmez olan bu teknoloji harikası, sahip olduğu akıllı sensörler sayesinde hedef gemiyi ses ve titreşiminden tanıyarak dost unsurlara zarar vermeden sadece düşmanı imha ediyor. Basınç ve manyetik iz analizi yapabilen Malaman, Türk Deniz Kuvvetleri’nin yetki alanlarında aşılmaz bir su altı kalkanı oluşturmaya hazırlanıyor.

#1
Dünya ABD-İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşı konuşurken Hürmüz Boğazı'na Devrim Muhafızları tarafından döşenen mayınlar denizlerin güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Türk mühendislerin milli imkanlarla geliştirdiği 'Malaman Akıllı Dip Mayını Projesi'nin önemi de kez daha anlaşıldı.

#2
Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma işbirliğiyle geliştirilen Malaman, 100 metre derinliğe kadar inebiliyor; deniz tabanında görünmez oluyor. Akıllı sensörlerle donatılan mayın; basınç, titreşim, manyetik ve ses izlerini analiz ederek hedefini tespit edebiliyor. Sistem, dost ve düşman unsurları ayırt ederek yalnızca hedefe karşı patlayacak şekilde tasarlandı. 25–30 kilogram harp başlığı taşıması planlanan Malaman, savaş gemileri, insanlı ve insansız deniz araçlarıyla denize bırakılabilecek. Envantere girmeye hazırlanan Malaman'ın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz yetki alanlarının korunmasında yeni nesil bir savunma sistemi olması bekleniyor.

#3
Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, muharebe sahasında düşman üzerinde 'sürpriz etkisi' yaratacak. Radar ve sonarlara yakalanmaması hedeflenen mayın, F-16 ve F-4 savaş uçaklarının yanı sıra Bayraktar AKINCI ve AKSUNGUR gibi platformlardan da bırakılabilecek.

#4
Dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayınlarından biri olması planlanan sistem, düşman deniz üslerinin çıkışlarını ve kritik geçiş güzergâhlarını uzaktan mayınlayarak etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi
Gündem

Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlatan Bülent Arınç'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. ..
İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"
Gündem

İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk davasına destek vermek için mahkeme kapısına dayanan CHP Denizli Belediye Başkanı Bülent Nur..
Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!
Dünya

Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor!

Katar İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde "kamu güvenliği riski" nedeniyle bazı stratejik bölgelerin geçici olarak boşaltıldığını duyurdu. İr..
Akdeniz'de gizemli gemi! Mürettebatsız şekilde ilerliyor
Dünya

Akdeniz'de gizemli gemi! Mürettebatsız şekilde ilerliyor

Akdeniz'de mürettebatsız şekilde sürüklenen bir tankerin çevre felaketine yol açmasından endişe edilirken İtalya ve Malta, gizemli Rus tank..
Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Dünya

Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!

Katil İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta havadan bildiri dağıtarak, halka Hizbullah'a karşı ayaklanmaları için çağrıda bulundu...
Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...
Dünya

Fransa'dan olay belgesel! Türkiye'nin silahları...

Fransızlar, dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin Savunma Sanayii ürünlerini belgesel haline getirdi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23