Türkiye’nin akıllı mayını ava çıkıyor! “Malaman” sıfırdan, “UÇA” havadan dalıp feleklerini şaşırtacak

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş., TÜBİTAK SAGE ve Koç Savunma işbirliğiyle geliştirilen Malaman, 100 metre derinliğe kadar inebiliyor; deniz tabanında görünmez oluyor. Akıllı sensörlerle donatılan mayın; basınç, titreşim, manyetik ve ses izlerini analiz ederek hedefini tespit edebiliyor. Sistem, dost ve düşman unsurları ayırt ederek yalnızca hedefe karşı patlayacak şekilde tasarlandı. 25–30 kilogram harp başlığı taşıması planlanan Malaman, savaş gemileri, insanlı ve insansız deniz araçlarıyla denize bırakılabilecek. Envantere girmeye hazırlanan Malaman'ın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin deniz yetki alanlarının korunmasında yeni nesil bir savunma sistemi olması bekleniyor.