Kırmızı bültenle fellik fellik aranıyor! Dosyadaki kilit ismin mesajları Türkiye’yi salladı: Öteceğim lan her şeyi
Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasına tutuklu eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında bulunduğu tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş'ın babasıyla yazışmaları girdi. Yazışmalarda Altaş'ın babasına, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği, bir başka mesajda ise, "Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı belirlendi.