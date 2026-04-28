Kırmızı bültenle fellik fellik aranıyor! Dosyadaki kilit ismin mesajları Türkiye’yi salladı: Öteceğim lan her şeyi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden açılan Gülistan Doku dosyasına tutuklu eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aracında bulunduğu tespit edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş'ın babasıyla yazışmaları girdi. Yazışmalarda Altaş'ın babasına, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği, bir başka mesajda ise, "Öteceğim lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı belirlendi.

Tunceli’de 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Dosyaya giren yeni delil kapsamında, kilit isimlerden Umut Altaş’ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. 5 Ocak 2020 gecesi Gülistan Doku’nun telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü’nde, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelendi. Kayıtlara göre, Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta bulunduğu belirlenen Umut Altaş’ın olayla bağlantısı yeniden değerlendirildi.

Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel "delil karartma"," oğlu Mustafa Türkay Sonel ise "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Umut Altaş’ın Mayıs 2022’de önce Meksika’ya, ardından yasa dışı yollarla ABD’ye geçtiği öğrenildi. Yetkililer Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardı. Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş’ın babası Celal Altaş’tan para talep ettiği görüldü.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Umut Altaş’ın, “Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım. Beni Amerika’ya yolladığını söylerim” ifadelerini kullandığı, ayrıca “Öteceğim lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak” mesajını yazdığı tespit edildi.

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ise Altaş’ın babasına, “Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum” dediği görüldü. Baba Celal Altaş’ın ise bu mesajlara, “Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz” şeklinde yanıt verdiği belirlendi. Ayrıca babanın daha önce gönderdiği 150 bin doları geri istediği de yazışmalarda yer aldı.

Soruşturmada ortaya çıkan bu yeni yazışmaların, sıradan bir kayıp vakasından cinayet dosyasına dönen Gülistan Doku olayında karanlık noktaların aydınlatılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Ccc

Umarım Şehid Hızır Efendi ve Şehid Bayram Ali hocalarımızın da dosyası aydınlatılır.

Blondepate

Bunun başına birşey gelmeden Ötse iyi olacak ...
