Türkiye’nin 14 yıllık gazını karşılayacak keşif! O bölgeler resmen altın oldu! Tam 5 bin metreden çıkartılacak

Ali Rıza Öner, Türkiye’nin son birkaç yıldır alternatif enerji kaynaklarını devreye alarak enerji üretiminde çeşitliliğe gittiğini vurgulayarak, “Kaya gazı sondajı, klasik petrol ve doğalgaz aramaya göre daha kolay ancak yüzde 50 daha maliyetli. Buna rağmen Türkiye gibi her yıl 100 milyar dolarını enerji ihtiyacı için yurtdışına veren bir ülke için bu yatırımlar, hem zorunluluk hem de yerlileşme için olmazsa olmazdır” dedi. SETA raporuna göre, dünyanın farklı noktalarında teknik olarak değerlendirilebilir toplam 249 trilyon metreküp kaya gazı var. Bu açıdan dünyada ilk sırayı ortalama 33 trilyon metreküple ABD alırken, Çin de 31,5 trilyon metreküp ile ikinci sıraya yerleşti.