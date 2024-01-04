2024-01-04 00:15:42 Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek
Türkiye, Ukrayna’ya hibe edilen savaş gemileriyle ilgili çok önemli bir karara imza attı.
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Türkiye, Ukrayna’ya hibe edilen savaş gemileriyle ilgili çok önemli bir karara imza attı.
Türkiye, İngiltere tarafından Ukrayna’ya hibe edilen iki savaş gemisinin Çanakkale ve İstanbul Boğazları’ndan geçisine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Kararın, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlal edilmemesi amacıyla alındığı bildirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi’ iddiası doğru değildir” denildi.
Açıklamada, Türkiye, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak isimlendirdiği Ukrayna’ya yönelik saldırıyı derhal “savaş” olarak tanımladığı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca Boğazların savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine kapatıldığı belirtildi.
İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir” ifadeleri yer aldı.
İngiltere geçen ay Ukrayna donanmasını güçlendirmek ve desteklemek amacıyla iki savaş gemisini Ukrayna'ya devredeceğini açıklamıştı.
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