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Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

2024-01-04 00:15:42
Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Türkiye, Ukrayna’ya hibe edilen savaş gemileriyle ilgili çok önemli bir karara imza attı.

#1
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Türkiye, İngiltere tarafından Ukrayna’ya hibe edilen iki savaş gemisinin Çanakkale ve İstanbul Boğazları’ndan geçisine izin verilmeyeceğini bildirdi.

#2
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Kararın, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlal edilmemesi amacıyla alındığı bildirildi.

#3
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, ‘Birleşik Krallık tarafından Ukrayna’ya hibe edilen mayın avlama gemilerinin Türk Boğazlarından Karadeniz’e geçişlerine izin verildi’ iddiası doğru değildir” denildi.

#4
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

Açıklamada, Türkiye, Rusya’nın “özel askeri operasyon” olarak isimlendirdiği Ukrayna’ya yönelik saldırıyı derhal “savaş” olarak tanımladığı ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19'uncu maddesi uyarınca Boğazların savaşan tarafların (Rusya ve Ukrayna) savaş gemilerine kapatıldığı belirtildi.

#5
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasında, “1936 yılından beri Montrö Sözleşmesi’ni tarafsız bir şekilde ve titizlikle uygulayan Türkiye; Karadeniz’de gerilimin tırmanmasının önlenmesini teminen, bu savaş boyunca da değişmez kararlılığını ve ilkeli tutumunu muhafaza etmektedir” ifadeleri yer aldı.

#6
Foto - Türkiye'den savaş gemisi kararı! İzin verilmeyecek

İngiltere geçen ay Ukrayna donanmasını güçlendirmek ve desteklemek amacıyla iki savaş gemisini Ukrayna'ya devredeceğini açıklamıştı.

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