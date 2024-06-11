Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının her iki ülkeye, özellikle Malezya'ya fayda sağlayacağına inanıyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti bugün sofistike bir askeri güç, mükemmel savunma teknolojilerine sahip ve Batı Asya'nın en ileri askeri üretim ülkelerinden biri konumunda. Bugün, STM ile LMS Batch 2'nin Kabul Mektubu teslim törenine şahit oluyoruz. Mutabakat Zaptı'nı imzaladığımızda, LMS satın alımı için 'LOA' vereceğiz. Bu da çok tarihi bir an, çünkü bugün Türkiye'de, STM tarafından üç LMS inşasına başlayacağımız anlamına geliyor. STM'yi tebrik ederim."