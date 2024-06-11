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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

2024-06-11 09:55:19
Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Türkiye'den savaş gemisi alacak olan Asya ülkesi Malezya'dan yapılan anlaşmayla ilgili kritik bir açıklama geldi.

#1
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden STM, "Littoral Mission Ship Batch-2 (LMSB2)" projesi kapsamında, Malezya Kraliyet Donanması için 3 adet korvet inşa edecek.

#2
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Littoral Mission Ship Batch-2" projesi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

#3
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Törene Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, STM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kaya, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Malezya Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Türk savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri katıldı.

#4
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türkiye ve Malezya arasında 'Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek 'Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni'ni gerçekleştirdik. Malezya ilk defa bir ülke ile savunma ürünleri tedarikine yönelik G2G Mutabakat Muhtırası imzalamış oldu." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Ana yüklenicisi STM olan Kraliyet Malezya Donanması'nın gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan üç geminin Türkiye'de inşa edileceğini dile getiren Görgün, "Gemilerin özelleştirilmesi sırasında HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN olmak üzere bir dizi Türk Savunma Sanayii firmasının ürünü kullanılacak. LMS Batch-2 Projesi'nin, iki ülke arasında deniz platformları üzerine uzun vadeli işbirliklerinin sadece başlangıcı olduğuna yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasının her iki ülkeye, özellikle Malezya'ya fayda sağlayacağına inanıyorum, çünkü Türkiye Cumhuriyeti bugün sofistike bir askeri güç, mükemmel savunma teknolojilerine sahip ve Batı Asya'nın en ileri askeri üretim ülkelerinden biri konumunda. Bugün, STM ile LMS Batch 2'nin Kabul Mektubu teslim törenine şahit oluyoruz. Mutabakat Zaptı'nı imzaladığımızda, LMS satın alımı için 'LOA' vereceğiz. Bu da çok tarihi bir an, çünkü bugün Türkiye'de, STM tarafından üç LMS inşasına başlayacağımız anlamına geliyor. STM'yi tebrik ederim."

#7
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de STM olarak 30 yılı aşkın bir süredir, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli ve yenilikçi sistemlerle karşıladıklarını belirterek, "Ülkemiz savunması için çıktığımız yolda, bugün mühendislik tecrübelerimizi ve teknolojilerimizi, dost ve kardeş ülkelere de aktarıyoruz. Pakistan Donanması için inşa ettiğimiz su üstü platformları ve deniz altı modernizasyonlarının ardından, STM ana yükleniciliğinde Ukrayna için de iki adet korvet inşasına devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

#8
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Malezya Donanması'nın gücüne güç katacak bir anlaşmaya imza atmaktan gurur duyduklarını ifade eden Güleryüz, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde, dost ve kardeş Malezya Kraliyet Donanması için, uluslararası sularda kendini başarıyla kanıtlamış Ada Sınıfını temel alan 3 gemi inşa edeceğiz. Gemilerin inşasına bu yıl başlanacak ve 3,5 yıl içinde üç gemiyi de Malezya Donanması'na teslim edeceğiz. Devletten devlete (G2G) şeklinde yapılacak anlaşma ile STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici olacaktır.

#9
Foto - Türkiye'den savaş gemisi alacak olan ülkeden dünyaya tarihi gözdağı: Başlıyoruz

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecektir. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemiler; ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN başta olmak üzere yaklaşık 50 yerli firmanın öncü sistemleri ile donatılacaktır. Modern silah sistemleri, sensörler ve komu kontrol sistemine sahip olacak Malezya Korvetleri, geniş görev yelpazesinde Malezya Donanması'na hizmet verecektir."

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