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Teknoloji-Bilişim
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Türkiye'den Moğolistan'a savunma sanayi ihracatı

2021-11-15 20:33:20
Türkiye'den Moğolistan'a savunma sanayi ihracatı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) AŞ, Moğolistan'da fişek imla ve montaj hattı kurulumu gerçekleştirecek.

#1
Foto - Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı dolayısıyla Türkiye'de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed, MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası'nı ziyaret etti.

#2
Foto - Ziyarette, Gürsed şahitliğinde, MKE AŞ ile Moğolistan Savunma Sanayi Kurumu arasında fişek imla ve montaj hattı kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı.

Ziyarette, Gürsed şahitliğinde, MKE AŞ ile Moğolistan Savunma Sanayi Kurumu arasında fişek imla ve montaj hattı kurulumuna yönelik sözleşme imzalandı.

#3
Foto - Bu kapsamda Moğolistan'da yıllık 10 milyon adet kapasiteli fişek üretim hattı kurulacak.

Bu kapsamda Moğolistan'da yıllık 10 milyon adet kapasiteli fişek üretim hattı kurulacak.

#4
Foto - Törende konuşan Gürsed, Türkiye'nin savunma sanayisinde gelişmiş bir ülke olduğunu, atılan imza ve iş birliği ile iki ülke kurumlarının önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Törende konuşan Gürsed, Türkiye'nin savunma sanayisinde gelişmiş bir ülke olduğunu, atılan imza ve iş birliği ile iki ülke kurumlarının önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi.

#5
Foto - Gürsad, imza töreni sonrasında MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası tesislerinde incelemelerde bulundu.

Gürsad, imza töreni sonrasında MKE AŞ Gazi Fişek Fabrikası tesislerinde incelemelerde bulundu.

#6
Foto - MKE AŞ bir süre önce Ürdün'de benzer bir hattın kuruluna yöneliş sözleşme imzalamıştı.

MKE AŞ bir süre önce Ürdün'de benzer bir hattın kuruluna yöneliş sözleşme imzalamıştı.

#7
Foto - Şirket, söz konusu hattın kurulumuna yönelik farklı ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

Şirket, söz konusu hattın kurulumuna yönelik farklı ülkelerle görüşmeler yürütüyor.

#8
Foto -

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