Türkiye’den, Mavi Vatan’da tüm dünyayı titreten hamle! 41’i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak

Tersanelerde 41 savaş gemisinin inşasının eş zamanlı sürdüğüne, bu sayının yakın gelecekte 50'ye çıkacağına işaret eden Tatlıoğlu, "Bunlardan birisi de milli ve yerli denizaltımız Atılay. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir denizaltı filosu var. Denizaltı filomuzda 12 denizaltımız var, ayrıyeten bir tane de eğitim denizaltımız var. Bugün itibarıyla ilk defa seyrini yapan Reis sınıfı denizaltımız Murat Reis var. 3 denizaltımız da inşa halinde. Güçlü bir denizaltı filomuz olduğu için bu denizaltılarımızın başına bir kaza geldiğinde o denizaltımızı ve o denizaltındaki personelimizi kurtarmak için yine çok güçlü bir Sualtı Harekat Komutanlığımız var." diye konuştu. Türkiye'nin milli ve yerli gemisi Alemdar, Işın, Akın gemileri ile satha gelme kabiliyetini kaybetmiş olan yani batmış olan denizaltıları ve oradaki personeli nasıl kurtaracağına dair bu tür tatbikatların yapıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, dost ve müttefik ülkelerin personelinin de iştirakiyle tatbikatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.