Türkiye’den, Mavi Vatan’da tüm dünyayı titreten hamle! 41’i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen ilk uçak gemimizin önümüzdeki yıl denize indirileceğinin müjdesini vererek Türk donanmasının gücünü dünyaya ilan etti. Tersanelerde eş zamanlı olarak 41 savaş gemisinin inşasının sürdüğünü belirten Tatlıoğlu, yapay zeka destekli "akıllı gemi" dizaynına geçildiğini ve filonun kısa sürede 50 gemiye çıkacağını duyurdu. Türkiye’nin sadece platform değil; Akya torpidosu ve Atmaca füzesi gibi kritik mühimmatları da kendi bünyesinde üreterek tam bağımsız savunmada zirveye koştuğu vurgulandı.