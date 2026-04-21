CHP'deki yolsuzlukta ağızları açık bırakan tape: Her şeyi dört dörtlük şerefsizin Hakan Fidan konuştu, Atina karıştı! Yunan medyasından itiraf gibi manşet: "Kirli ittifakın esiri olduk" "Devlet beni bulamaz" diyordu, MİT ensesine bindi! "Log" darbesini balyoz gibi indirdiler Türk devi yeni savunma konseptini kamuoyuna ilan etti: İHA'ları saniyeler içinde avlayıp gökyüzünü temizleyecek ABD'ye resmen çıkarma yaptık! Trump'ın özel ilgi gösterdiği sektörde Türk imzası Asya semalarına Türk damgası! HÜRJET'te imzalar atıldı, TUSAŞ Malezya'ya teknoloji sancağını dikti Köylüler rayiç bedeli kabul etmedi! Anlaşma sağlanamadı: Petrol için arazilere el konulacak 108 metrelik canavar sadece onun için havalanacak! Dünyanın en büyük uçağı geliyor ama içine asla yolcu binmeyecek Türkiye'den, Mavi Vatan'da tüm dünyayı titreten hamle! 41'i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak Türkiye'nin Hisar'ı aktif etmesi sonrası ayağa kalktılar: Birkaç saat bile dayanamayabiliriz
Türkiye’den, Mavi Vatan’da tüm dünyayı titreten hamle! 41’i birden inşa ediliyor, herkes ters köşe olacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, yerli ve milli imkanlarla inşa edilen ilk uçak gemimizin önümüzdeki yıl denize indirileceğinin müjdesini vererek Türk donanmasının gücünü dünyaya ilan etti. Tersanelerde eş zamanlı olarak 41 savaş gemisinin inşasının sürdüğünü belirten Tatlıoğlu, yapay zeka destekli "akıllı gemi" dizaynına geçildiğini ve filonun kısa sürede 50 gemiye çıkacağını duyurdu. Türkiye’nin sadece platform değil; Akya torpidosu ve Atmaca füzesi gibi kritik mühimmatları da kendi bünyesinde üreterek tam bağımsız savunmada zirveye koştuğu vurgulandı.

1
#1
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Güney Ege'de düzenlenen KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Milli uçak gemisinin inşasından yapay zekâ destekli gemi tasarımına kadar geniş bir yelpazede bilgi veren Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin dünya donanmaları arasındaki konumunu gözler önüne serdi. Oramiral Tatlıoğlu, Güney Ege'de icra edilen "KURTARAN-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerinin ülkenin jeostratejik konumu gereği çok güçlü bir filoya sahip olduğunu söyledi.

#2
Tersanelerde 41 savaş gemisinin inşasının eş zamanlı sürdüğüne, bu sayının yakın gelecekte 50'ye çıkacağına işaret eden Tatlıoğlu, "Bunlardan birisi de milli ve yerli denizaltımız Atılay. Türk Deniz Kuvvetlerinin çok güçlü bir denizaltı filosu var. Denizaltı filomuzda 12 denizaltımız var, ayrıyeten bir tane de eğitim denizaltımız var. Bugün itibarıyla ilk defa seyrini yapan Reis sınıfı denizaltımız Murat Reis var. 3 denizaltımız da inşa halinde. Güçlü bir denizaltı filomuz olduğu için bu denizaltılarımızın başına bir kaza geldiğinde o denizaltımızı ve o denizaltındaki personelimizi kurtarmak için yine çok güçlü bir Sualtı Harekat Komutanlığımız var." diye konuştu. Türkiye'nin milli ve yerli gemisi Alemdar, Işın, Akın gemileri ile satha gelme kabiliyetini kaybetmiş olan yani batmış olan denizaltıları ve oradaki personeli nasıl kurtaracağına dair bu tür tatbikatların yapıldığını vurgulayan Tatlıoğlu, dost ve müttefik ülkelerin personelinin de iştirakiyle tatbikatları gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

#3
Türkiye'nin denizaltı ve denizaltı personelini kurtarma konusunda NATO içinde çok önlerde olduğunu anlatan Tatlıoğlu, şöyle devam etti: "Bu bölgede görev yapan sadece milli denizaltılarımızı değil, dost ve müttefik bütün ülkelerin denizaltı ve personelini kurtarmaya muktediriz. Türk Deniz Kuvvetleri geride hiç kimseyi bırakmaz. Biz bildiğiniz gibi milli fırkateynimizi yaptık. İstif sınıfı fırkateynimiz İstanbul. Milli korvetlerimizi yaptık, milli mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız, milli çıkarma gemilerimizi yaptık. Şu anda milli uçak gemimizi yapıyoruz. Milli uçak gemimizin inşa süreci çok iyi gidiyor. İnşallah planladığımız gibi giderse önümüzdeki sene denize indirip denizdeki faaliyetlerine devam etmeyi planlıyoruz. Milli denizaltımızın da inşa faaliyetleri çok iyi gidiyor ve sadece platform olarak değil, aynı zamanda o platformlarda kullanacağımız milli güdümlü mermimizi yaptık, Atmaca. Milli torpidomuzu yaptık, Akya. Milli mayınımızı yaptık, ilk defa Türk mayınımızı yaptık, Malaman mayını. Hem platform yapıyoruz hem de bu platformlarda kullanacağımız milli ve yerli güdümlü mermilerimizi, roketlerimizi, torpidolarımızı yapıyoruz."

#4
Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin bölgesel bir güç olmanın ötesinde dünya donanmaları içerisinde gerek milli gemi üretme gerek milli silah ve sistem üretme konusunda çok ön sıralarda yerini aldığını dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Umutlu

Bakalım kime kısmet olacak,pakistana mı romanyaya mı?
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
+90 (553) 313 94 23