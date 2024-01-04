Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom, aradığı yıldızı buldu. Yönetim, Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o yıldız isim...