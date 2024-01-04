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Spor
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Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

2024-01-04 10:36:13
Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Bu sezon sol bek konusunda büyük problemler yaşayan Cimbom, aradığı yıldızı buldu. Yönetim, Okan Buruk'un da isteği doğrultusunda harekete geçti ve yıldız oyuncuyla görüşme yapacak. İşte son dakika transfer haberinin detayları ve o yıldız isim...

#1
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa oynayan Galatasaray, bu hafta evinde Konyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki karşılaşma, pazar günü akşam 19.00'da başlayacak.

#2
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Ertelenmiş borçları bulunan Galatasaray'da yönetim harıl harıl para arıyor. Loca sahiplerine yenileme için telefon açmaya başlayan sarı-kırmızılı kulüp, bilet satışını kısa vadeli çözüm olarak gördü.

#3
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Galatasaray'ın Süper Lig'de RAMS Park'ta oynayacağı sıradaki 4 maçın biletleri ayrı ayrı, aynı anda satışa sunulacak. Cimbom, Ocak ayı içerisinde Konyaspor'un ardından Kayserispor, İstanbulspor ve Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

#4
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Galatasaray'ın geçen sezonun başında Konyaspor'dan 2 milyon 800 bin Euro'ya transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidinin ödenmediği için yeşil-beyazlı kulüp ihtar çekmişti.

#5
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Sarı-kırmızılılar, 250 bin Euro'luk (8.1 milyon TL) bu bedeli dün göndererek sorunu giderdi.

#6
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayıp, 9 Şubat'ta sona erecek. Takımlar eksiklerini gidermek için çalışmalara başlarken, G.Saray da en acil ihtiyacı olan sol bek için girişimlerini sürdürüyor.

#7
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Bu sezon büyük beklentilerle Leipzig'den transfer edilen Angelino, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

#8
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Ara transfer döneminde harekete geçecek olan Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un onayı sonrası listedeki oyunculara teklif götürecek.

#9
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

LİSTENİN İLK SIRASINDA SPINAZZOLA VAR

#10
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Sabah'a göre; Galatasaray, İtalyan yıldız için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Spinazzola, Okan Buruk'un sol bek için en çok istediği oyuncu konumunda.

#11
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Listedeki en kariyerli isim, Roma'dan Spinazzola. 5 ay sonra serbest kalacak 30 yaşındaki İtalyan yıldızın birçok talibi var. G.Saray'ın bu yarıştaki en büyük rakibi Genoa.

#12
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Yönetim, piyasa değeri 7.5 milyon Euro İtalyan yıldızı ikna etmek için İtalya'da bir görüşme yapacak.

#13
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Bu sezon Roma ile 15 maça çıkan Spinazzola, 1 gol ve 2 asistlik bir katkı sağlasa buradan ayrılmaya sıcak bakıyor.

#14
Foto - Türkiye'den hamle resmen geldi: Teklifini açıkladı bile: Devreye alması beklendi: Yine istiyorlar...

Arsenal'den kiralık gittiği Nottingham Forest'ta şans bulamayan 23 yaşındaki Portekizli Nuno Tavares. Kiralık sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Tavares'in piyasa değeri 16 milyon Euro. Oyuncu Arsenal'in kadro planlamasında yer almıyor.

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