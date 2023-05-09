Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

MKE A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen BORAN 105mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs için seri üretim sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MKE A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında 100’den fazla BORAN Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Henüz yeni envantere girmeye başlanan BORAN Obüsü için ihracat sözleşmesi de imzalandı. Konuyla ilgili olarak MKE A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, “BORAN’ın ihracat potansiyeli çok yüksek. Halihazırda *iki ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Farklı ülkelerle de ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bazı ülkelerin talep miktarları, bizim silahlı kuvvetlerimizin de ihtiyacının çok üzerinde.