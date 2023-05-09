Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

BORAN, çok fazla ülkenin ihtiyaç duyacağı kabiliyetlere sahip. Çok sofistik bir silah değil ama esas avantajı pratikliğinden kaynaklanıyor. Taşınabilir olması, çok hızlı atışa hazır hale gelmesi ve atış sürati, şu anki konvansiyonel harp konseptinin en acil ihtiyaç duyduğu unsurlar. Silahlı kuvvetlerin envanterine girince, bizim ihracat anlamında da önümüz açılmış oldu.” ifadelerine yer verildi. 105 mm Havadan Taşınabilir Obüs, BORAN, MKE A.Ş. tarafından; tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, TSK’nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır.