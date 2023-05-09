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Ekonomi
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Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

2023-05-09 19:22:30
Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

BORAN Obüsü, ihracat yolculuğuna başladı. Kısa süre önce seri üretim sözleşmesi imzalanan BORAN Obüsü, envantere girişinin ardından süratle ihraç ediliyor.

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Foto - Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

MKE A.Ş. tarafından milli imkanlarla geliştirilen BORAN 105mm Havadan Taşınabilir Hafif Çekili Obüs için seri üretim sözleşmesi, geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile MKE A.Ş. arasında imzalanan sözleşme kapsamında 100’den fazla BORAN Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Henüz yeni envantere girmeye başlanan BORAN Obüsü için ihracat sözleşmesi de imzalandı. Konuyla ilgili olarak MKE A.Ş. Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından SavunmaSanayiST.com’a yapılan açıklamada, “BORAN’ın ihracat potansiyeli çok yüksek. Halihazırda *iki ülkeyle ihracat sözleşmesi imzaladık. Farklı ülkelerle de ihracat görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta bazı ülkelerin talep miktarları, bizim silahlı kuvvetlerimizin de ihtiyacının çok üzerinde.

#2
Foto - Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

BORAN, çok fazla ülkenin ihtiyaç duyacağı kabiliyetlere sahip. Çok sofistik bir silah değil ama esas avantajı pratikliğinden kaynaklanıyor. Taşınabilir olması, çok hızlı atışa hazır hale gelmesi ve atış sürati, şu anki konvansiyonel harp konseptinin en acil ihtiyaç duyduğu unsurlar. Silahlı kuvvetlerin envanterine girince, bizim ihracat anlamında da önümüz açılmış oldu.” ifadelerine yer verildi. 105 mm Havadan Taşınabilir Obüs, BORAN, MKE A.Ş. tarafından; tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, TSK’nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır.

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Foto - Türkiye'den flaş silah hamlesi! İmzalar atıldı

BORAN, uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreden fazla menzile, 6 atım/dakika atım hızına ve 105 milimetrelik namluya sahiptir. 5 personel ile kullanılan obüs, 1 dakikadan az bir sürede atış pozisyonu alabilmektedir. Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1780 kilogram olan obüs, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabilmektedir. Obüs, 8 saat boyunca kesintisiz olarak her türlü atış görevini yerine getirebilmektedir. Atış Kontrol Sistemi, GPS ve panoramik dürbün gibi ekipmanlara sahiptir.

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